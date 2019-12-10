Интриги последнего тура еврокубков: что нужно "Шахтеру", "Динамо" и всем остальным для выхода в плей-офф

Последняя еврокубковая неделя 2019 года

На этой неделе завершается групповой этап еврокубков – во вторник и среду пройдут матчи шестого тура Лиги чемпионов, в четверг – поединки Лиги Европы.

Лига чемпионов

Кто уже прошел. Обеспечили себя первым местом в своей группе и, соответственно, будут сеянными при жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов: "Бавария", "Барселона", "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Ювентус". Точно сыграют в следующем раунде, но будут несеяными: "Реал", "Тоттенхэм". "РБ Лейпциг" гарантировал путевку в плей-офф, но может финишировать как первым, так и вторым.

"Шахтер" в среду ждет решающий матч Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты"! В групповом раунде "горняки" проиграли лишь раз, еще в первом туре дома "Манчестер Сити", и имеют серию из четырех матчей без поражений, правда, три последних матча завершились вничью.

При абсолютном лидере группы, "МанСити", который набрал 11 очков и гарантировал себе первое место, все три оставшиеся команды сохраняют шансы на выход в плей-офф ЛЧ и ЛЕ. Но судьба "горняков" зависит только от них! Для спокойного выхода в плей-офф самого престижного евротурнира в пятый раз в своей истории им нужно побеждать гостей из Италии. В принципе, устроит и ничья, но тогда нужно будет надеяться, что "Динамо" в Загребе не обыграет "Манчестер Сити". Хосеп Гвардиола говорил, что из уважения к "Шахтеру" и "Аталанте" не повезет в Хорватию дублеров без амбиций и настроен играть там на победу.

В случае поражения от бергамасков в Харькове весной в Лиге чемпионов мы увидим именно их. Тогда же придется болеть за "горожан", так как если они не проиграют, чемпионы Украины квалифицируются в плей-офф Лиги Европы. Самым ужасным раскладом видится их поражение и победа хорватов, тогда команда Каштру останется без еврокубковой весны.

Интриги в этой группе также касаются футболистов сборной Украины, выступающих за "Аталанту" и "Манчестер Сити". У итальянцев накануне визита в Харьков травмировался Йосип Иличич, которого по ходу матча заменил Руслан Малиновский, забив первый гол в Серии А. Увидим ли мы его в основе на "ОСК Металлист"? Или же словенец успеет восстановиться? Вполне может сыграть на этой позиции и Марио Пашалич. Также актуальный вопрос, увидим ли мы Александра Зинченко в Загребе? Он пропустил полтора месяца из-за травмы колена, восстановился и, по словам Гвардиолы, был готов сыграть против "МЮ", но в заявку на дерби не попал.

Также максимально запутанная ситуация в группе Е. "Зальцбург" сегодня примет "Ливерпуль". В случае победы австрийцев, именно они выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, а если одновременно с этим "Наполи" дома не проиграет немотивированному с турнирной точки зрения "Генку", то действующие победители ЛЧ отправятся в Лигу Европы. В такой расклад верится с трудом, но он существует.

Читайте также: "Наполи" – "Генк" смотреть онлайн-трансляцию

Реклама

В группе F "Барселона" обеспечила себя первым местом, а за вторую путевку ожидается серьезная заочная борьба. "Боруссия" в Дортмунде примет чешскую "Славию", и для выхода в плей-офф ей необходимо набрать больше очков, чем "Интер" на "Камп Ноу". Интересно, что в заключительном туре предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов также лишенная турнирных задач "Барса" дома сыграла вничью с "Тоттенхэмом", а "нерадзурри" потеряли очки в матче с "ПСВ", и дальше прошли "шпоры", которые в итоге добрались до финала турнира.

В квартете G "РБ Лейпциг" заранее гарантировал себе выход в следующий раунд. Сегодня они играют в гостях с "Лионом". Французам нужно побеждать, тогда они выйдут дальше с первого места. Для выхода со второго места им хватит и ничьи при условии победы "Бенфики" дома над "Зенитом". Португальцы на плей-офф Лиги чемпионов не претендуют, но, если смогут победить питерцев с разницей в два мяча или больше, могут оказаться в Лиге Европы. Если победят с меньшей разницей, а "Лион" не проиграет, то просто подложат свинью "Зениту", отправив его в ЛЕ. В случае ничьи в Лиссабоне и не победы "Олимпика", или победы россиян, в 1/8-ю выйдут именно они. Если же "Бенфика" победит с большой разницей, а "Лион" обыграет немцев, питерцы могут остаться вообще ни с чем.

Три команды претендуют на путевки и в группе Н. "Челси" дома играет с абсолютным аутсайдером, "Лиллем" и, победив его, выходит в плей-офф. С ними проследует дальше "Аякс", если не проиграет в Амстердаме "Валенсии". При выездной победе испанцев и домашнем успехе англичан, они оставят за бортом Лиги чемпионов "Аякс". "Челси" не выйдет в плей-офф ЛЧ, если не обыграет французов, а "Валенсия" победит на выезде.

В группе D "Байеру" необходимо побеждать дома немотивированный "Ювентус" и надеяться, что "Атлетико" потеряет очки в Мадриде с аутсайдером квартета, "Локомотивом".

Реклама

Лига Европы

В Лиге Европы в четверг киевскому "Динамо" необходимо побеждать "Лугано" дома. В случае победы "Мальме" в гостях над "Копенгагеном" у киевлян с датчанами будет полное равенство (по 9 очков и дважды по 1:1 в очных встречах). В таком случае решающим фактором будет разница забитых и пропущенных. Сейчас у "Копенгагена" (+2), а у "Динамо" (0). Если украинская команда и "Мальме" победят минимально 1:0, то разница забитых и пропущенных у команды Михайличенко и датчан будет одинаковой. Тогда ситуацию определит количество забитых голов, а у "Динамо" оно больше даже сейчас (6 против 5).

Единственная, но малореальная ситуация, при которой "Динамо" в случае победы над "Лугано" не выйдет дальше, это если они победят минимально и с разницей в один мяч (1:0), а "Копенгаген" проиграет также в один мяч, но с большим количеством голов, вроде 3:4, 4:5 и так далее.

N Команда И В Н П М О 1 КОПЕНГАГЕН 5 2 3 0 5-3 9 2 МАЛЬМЕ 5 2 2 1 7-6 8 3 ДИНАМО К 5 1 3 1 6-6 6 4 ЛУГАНО 5 0 2 3 1-4 2

"Александрия" не имеет шансов на выход в следующий раунд. Но чтобы потешить самолюбие может финишировать не на последнем месте группы. Для этого нужно побеждать не мотивированный "Гент", а первая победа в Лиге Европы уже сама по себе будет событием для команды Шарана и чтобы "Сент-Этьен" на выезде не обыграл "Вольфсбург".

N Команда И В Н П М О 1 ГЕНТ 5 2 3 0 9-6 9 2 ВОЛЬФСБУРГ 5 2 2 1 8-7 8 3 СЕНТ-ЭТЬЕН 5 0 4 1 6-7 4 4 АЛЕКСАНДРИЯ 5 0 3 2 5-8 3

"Ференцварош" Сергея Реброва, Александра Зубкова, Игоря Харатина и Данила Игнатенко на выезде встретится с "Лудогорцем". Чемпионов Венгрии для выхода дальше устроит исключительно победа в Болгарии. Сопернику же хватит и ничьи.

"Селтик" Марьяна Шведа заранее обеспечил себя выходом с первого места. Марьян не провел ни минуты в турнире, но, быть может, сыграет против "Клужа" в ничего не значащем матче?

"Слован" Артема Сухоцкого, "Витория Гимарайш" Валерия Бондаренко, "Астана" Романа Григорчука в следующий раунд не прошли.

Смотрите видео, как "Шахтер" добыл историческую ничью в Манчестере:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама