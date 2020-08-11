Главный фаворит Лиги Европы "МЮ" едва не вылетел в 1/4 финала: обзор матча с "Копенгагеном"

Сегодня в Кельне на стадионе "Рейн Энерги" состоялся матч 1/4 финала Лиги Европы между английским "Манчестер Юнайтед" и датским "Копенгагеном". Так как обладатель путевки в следующий раунд определялся по итогам одного матча, права на ошибку ни у кого не было. Мы вели онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген".

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"МЮ" подходил к матчу в статусе не только фаворита встречи, но и всего турнира. Тем не менее, доказать свое превосходство, во всяком случае в первой половине игры, подопечным Уле-Гуннара Сульшера не удалось. Было видно, что класс английской команды на голову выше соперника, они красиво разыгрывали мяч на подступах к штрафной, а вот с созданием остроты у самих ворот были проблемы.

Зато "Копенгаген" достаточно остро огрызался и несколько раз заставил понервничать болельщиков "МЮ".

По большому счету, "МЮ" за первый тайм не создал ни одного серьезного момента. В середине тайма чуть было не помог англичанам главный арбитр встречи, разглядевший пенальти, но его быстро поправил видеоассистент, подсказавший, что перед этим был офсайд.

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Перед самым перерывом Мэйсон Гринвуд все же отправил мяч в сетку ворот датчан, но снова арбитру на выручку пришла система VAR, которая помогла определить у игрока "МЮ" офсайд.

После перерыва команды заиграли намного веселее. "МЮ" начал второй тайм с позиции силы и воплотил преимущество в забитый мяч – Рэшфорд добил круглого в ворота после выстрела Гринвуда в штангу. Но арбитр снова зафиксировал офсайд. В этот раз даже не пришлось использовать систему VAR.

Также во втором тайме у "МЮ" запомнился выстрел Бруно Фернандеша в штангу, а еще красивый обводной удар в исполнении Антони Марсьяля, с которым не без труда справился голкипер.

"Копенгаген" ответил шикарным моментом Брайана Овьедо, который пробивал по воротам почти впритык, но угодил в защитника. На этом опасные моменты во втором тайме закончились, поэтому судьбу встречи пришлось определять в дополнительное время.

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В перерыве Сульшер выпустил на поле Хуана Мату, и тот сразу же продемонстрировал класс. В течение одной минуты он сначала вывел Марсьяля один на один, а затем поучаствовал атаке, которая завершилась назначением пенальти.

Пропустив мяч, датчане вынуждены были раскрываться, чем воспользовались игроки "МЮ". За 15 минут они создали больше моментов, чем за предыдущие 90, но мяч упорно не летел в ворота "Копенгагена". Второй дополнительный тайм "Копенгаген" провел в атаке, но так и не смог сравнять счет. В полуфинал шагает "МЮ".

"Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген" – 1:0

Гол: Бруну Фернандеш (95, пен)

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи (Линделеф, 71), Уан-Биссака, Магуайр, Уильямс, Погба, Бруну Фернандеш, Фред (Матич, 70), Марсьяль (Мактоминей, 120+1), Гринвуд (Мата, 90), Рэшфорд (Лингард, 113).

"Копенгаген": Юнссон, Бойлесен (Бенгтссон, 15), Нельссон, Варела (Бартолец, 105), Бьелланд, Пеп Мас (Овьедо, 58), Стаге (Мудражия, 105), Зека, Фальк (Вик, 111), Винд, Дарамю (Кауфманн, 57).

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Предупреждения: Магуайр (62), Байи (63), Кауфманн (75), Стаге (77), Зека (105).

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