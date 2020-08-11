Українська
$ 27,6
32,47
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Главный фаворит Лиги Европы "МЮ" едва не вылетел в 1/4 финала: обзор матча с "Копенгагеном"

11 августа, 00:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Красные дьяволы" смогли открыть счет только в дополнительном тайме

Сегодня в Кельне на стадионе "Рейн Энерги" состоялся матч 1/4 финала Лиги Европы между английским "Манчестер Юнайтед" и датским "Копенгагеном". Так как обладатель путевки в следующий раунд определялся по итогам одного матча, права на ошибку ни у кого не было. Мы вели онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген".

Реклама

"МЮ" подходил к матчу в статусе не только фаворита встречи, но и всего турнира. Тем не менее, доказать свое превосходство, во всяком случае в первой половине игры, подопечным Уле-Гуннара Сульшера не удалось. Было видно, что класс английской команды на голову выше соперника, они красиво разыгрывали мяч на подступах к штрафной, а вот с созданием остроты у самих ворот были проблемы.

Зато "Копенгаген" достаточно остро огрызался и несколько раз заставил понервничать болельщиков "МЮ".

По большому счету, "МЮ" за первый тайм не создал ни одного серьезного момента. В середине тайма чуть было не помог англичанам главный арбитр встречи, разглядевший пенальти, но его быстро поправил видеоассистент, подсказавший, что перед этим был офсайд.

Реклама

Перед самым перерывом Мэйсон Гринвуд все же отправил мяч в сетку ворот датчан, но снова арбитру на выручку пришла система VAR, которая помогла определить у игрока "МЮ" офсайд.

После перерыва команды заиграли намного веселее. "МЮ" начал второй тайм с позиции силы и воплотил преимущество в забитый мяч – Рэшфорд добил круглого в ворота после выстрела Гринвуда в штангу. Но арбитр снова зафиксировал офсайд. В этот раз даже не пришлось использовать систему VAR.

Также во втором тайме у "МЮ" запомнился выстрел Бруно Фернандеша в штангу, а еще красивый обводной удар в исполнении Антони Марсьяля, с которым не без труда справился голкипер.

"Копенгаген" ответил шикарным моментом Брайана Овьедо, который пробивал по воротам почти впритык, но угодил в защитника. На этом опасные моменты во втором тайме закончились, поэтому судьбу встречи пришлось определять в дополнительное время.

Реклама

В перерыве Сульшер выпустил на поле Хуана Мату, и тот сразу же продемонстрировал класс. В течение одной минуты он сначала вывел Марсьяля один на один, а затем поучаствовал атаке, которая завершилась назначением пенальти.

Пропустив мяч, датчане вынуждены были раскрываться, чем воспользовались игроки "МЮ". За 15 минут они создали больше моментов, чем за предыдущие 90, но мяч упорно не летел в ворота "Копенгагена". Второй дополнительный тайм "Копенгаген" провел в атаке, но так и не смог сравнять счет. В полуфинал шагает "МЮ".

"Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген" – 1:0
Гол: Бруну Фернандеш (95, пен)

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи (Линделеф, 71), Уан-Биссака, Магуайр, Уильямс, Погба, Бруну Фернандеш, Фред (Матич, 70), Марсьяль (Мактоминей, 120+1), Гринвуд (Мата, 90), Рэшфорд (Лингард, 113).

"Копенгаген": Юнссон, Бойлесен (Бенгтссон, 15), Нельссон, Варела (Бартолец, 105), Бьелланд, Пеп Мас (Овьедо, 58), Стаге (Мудражия, 105), Зека, Фальк (Вик, 111), Винд, Дарамю (Кауфманн, 57).

Реклама

Предупреждения: Магуайр (62), Байи (63), Кауфманн (75), Стаге (77), Зека (105).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Манчестер Юнайтед Копенгаген

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч "Шахтер" – "Базель" в Лиге ЕвропыФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" едет в Германию: что ждет чемпиона Украины в плей-офф Лиги ЕвропыФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять