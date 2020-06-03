Главный "костолом" Премьер-лиги – среди "дроздов" Альбиона: рейтинг самых грубых игроков в Англии

Пока в чемпионате Англии согласовывали возможность играть товарищеские матчи, авторитетный футбольный журнал FourFourTwo составил рейтинг 50 самых грубых футболистов в истории английской Премьер-лиги.

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Самым грубым в истории турнира стал бывший полузащитник сборной Англии, "Астон Виллы", "Манчестер Сити" и "Эвертона" Гарет Барри. Он совершил 633 нарушения и получил шесть красных карточек. Чемпион Англии в составе "МанСити" в последние годы защищал цвета "Вест Бромвича". И в 2019 году Барри после травмы возобновил игровую карьеру в 38 лет, заключив контракт с "дроздами" Альбиона до конца сезона-2019/20.

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Гарет Барри/Фото wba.co.uk

Второе место в рейтинге "костоломов" занял бывший нападающий "Саутгемптона" и "Болтона" Кевин Дэвис, который на протяжении выступлений в АПЛ нарушил правила 605 раз. Замкнул тройку самых грубых игроков в истории английской Премьер-лиги в прошлом бельгийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни. В его активе 588 нарушений.

Также в списке оказались такие футболисты как Габриэль Агбонлахор, Джеймс Милнер, Антонио Валенсия, Питер Крауч, Ли Каттермол, Лукас Лейва, Тим Кэйхилл.

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Смотрите, как Барри забивал за "Вест Бромвич Альбион"

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