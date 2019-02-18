Главный претендент на "бронзу" чемпионата Украины проиграл белорусскому "Шахтеру"
"Александрия" на сборе в Турции со счетом 0:1 уступила солигорскому "Шахтеру"
В отличие от "Шахтера" и "Динамо", уже вкусивших официальных матчей, у большинства команд украинской Премьер-лиги еще продолжаются зарубежные сборы. Так, главный претендент на "бронзу" нынешнего сезона "Александрия" вчера в Белеке проиграла спарринг белорусскому "Шахтеру" (0:1), а сегодня проведет контрольный поединок против армянского "Алашкерта". Последний товарняк перед возвращением на родину подопечных Владимира Шарана ожидает в среду – с "Оболонь-Броваром".
А ближайший преследователь александрийцев "Заря" вчера же проиграла в Сиде польской "Термалике" (3:4). При этом одним из лучших в составе победителей был украинский защитник Артем Путивцев. Завтра команда Юрия Вернидуба завершит программу турецких сборов контрольным поединком с тбилисским "Динамо". Отметим также, что в пятницу официальный сайт луганчан сообщил о переходе защитника Александра Сватка в статусе свободного агента в хорватский "Хайдук". Его контракт с клубом из Сплита рассчитан на три с половиной года.
Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.
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