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Главный тренер сборной Испании попросил сократить ему зарплату из-за пандемии

22 апреля, 22:50

Александр Трикиша

Тренер вызвался, чтобы помочь испанской Федерации во время кризиса

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился с просьбой к руководству Королевской футбольной федерации о снижении его зарплаты на 25 процентов, сообщает AS. По данным источника, зарплата специалиста составляет 1,5 миллиона евро в год. Таким образом, благодаря Энрике федерация сэкономит 375 тысяч евро. Тренер принял решение помочь федерации во время кризиса, который спровоцирован пандемией коронавируса.

Луис Энрике возглавлял сборную Испании с июля 2018 года. Весной 2019 года он отлучился от команды по личным причинам, а в июне ушел в отставку по причине тяжелой болезни дочери. В августе девятилетняя дочь Луиса Энрике умерла от рака костей.

В ноябре прошлого года Луис Энрике решил вернуться в сборную Испании, но спровоцировал скандал. Ради его возвращения уволили Роберт Морено, заменявшего Энрике на протяжении почти целого года. При этом, экс-тренер "Барсы" настоял на том, чтобы Морено, с которым он работал с 2008 года, не входил в его штаб.

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Ранее мы писали, что зарабатывающий 350 тысяч в неделю футболист отказался пойти на сокращение в 12,5 процента. Только три игрока отказались пойти на сокращение зарплат в "Арсенале".

Смотрите, как Испания разгромила Румынию:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты сборная Испании Луис Энрике

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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