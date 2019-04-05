Главный тренер сборной Италии признан лучшим наставником в стране
Наставник национальной команды в борьбе за награду обошел Дженнаро Гаттузо и Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выиграл премию Энцо Беарзота, которая вручается лучшему итальянскому наставнику, сообщает Football Italia. Манчини в борьбе за награду обошел главного тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо и наставника "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.
Манчини возглавляет сборную Италии с мая прошлого года, за это время команда сыграла 11 матчей, из которых победила в 5, 4 сыграла вничью и допустила два поражения.
Напомним, что в предыдущем матче сборная Италии поиздевалась над Лихтенштейном в отборе Евро-2020. Итальянцы выиграли с разницей в шесть мячей: такое впервые случилось при жизни Роберто Манчини.
Также мы писали, что впервые с 1959 года сборная Италии не одержала ни одной победы за год. Итальянцы праздновали победу только в товарищеском матче.
Напомним, что итальянцы под руководством Джанпьеро Вентуры сенсационно не сумели пробиться на чемпионат мира 2018 года, уступив в палей-офф Швеции. До этого момента за всю историю сборная Италии лишь дважды не принимала участия в чемпионате мира. Случилось это в далеких 1930 и 1958 годах, т.е. в последний раз – 60 лет назад! Отметим, что в 1930 году не проводилась квалификация.
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