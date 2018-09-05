Главный тренер сборной Колумбии ушел в отставку и может возглавить Аргентину

Сегодня, 13:45

Хосе Пекерман дважды выводил колумбийцев в плей-офф чемпионатов мира

Хосе Пекерман. Фото AFP
Хосе Пекерман. Фото AFP

Хосе Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии. Об этом было объявлено на сегодняшней пресс-конференции, организованной колумбийской федерацией футбола, сообщает Fox Sports.

Пекерман возглавлял сборную Колумбии с 2012 года. Под его руководством национальная команда добилась лучшего результата в своей истории: на чемпионате мира 2014 года колумбийцы дошли до четвертьфинала, где уступили Бразилии. На чемпионате мира в России сборная Колумбии вышла в 1/8 финала, но проиграла по пенальти Англии.

Ранее сообщалось, что Пекерман – фаворит на должность главного тренера сборной Аргентины, которая является вакантной после ухода Хорхе Сампаоли. По данным издания Diario Gol, Федерация футбола Аргентины высоко ценит Пекермана. Предполагается, что Пекерману будут предложены широкие полномочия по реформированию аргентинского футбола.

Мы сообщали, что Хуан Карлос Осорио не стал продлевать контракт со сборной Мексики, с которой дошел до 1/8 финала ЧМ-2018. Главный тренер работал с командой с 2015 года.

Осорио стал уже восьмым тренером, потерявшим работу после завершения ЧМ-2018. Ранее без своих наставников остались команды Панамы, Польши, Коста-Рики, Испании, Туниса Аргентины и Исландии.
футбол, сборная Аргентины, сборная Колумбии, Хосе Пекерман

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Источник:

Championat.ru

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