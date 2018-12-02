Главный тренер сборной Португалии: "У нас три претендента на две путевки"

После сегодняшней жеребьевки отбора Евро-2020 в Дублине все тренеры национальных сборных континента получили массу информации для размышлений. А затем, уже переварив полученные данные и оценив расклады, наставники вышли к журналистам и поделились первыми впечатлениями. В том числе – главный тренер действующих чемпионов Европы из Португалии Фернанду Сантуш, команда которого попала в одну группу с Украиной.

"В нашей группе мы имеем трех кандидатов на два пропуска в финальный турнир, Португалия – один из них, – расставил акценты Фернанду Сантуш. – Мы избежали встречи с Германией, но точно так же можно сказать, что Германия избежала встречи с нами.

Украина и Сербия – сложные оппоненты: они обе добились продвижения в более сильный дивизион в Лиге наций УЕФА. Украина всегда создает массу проблем. Но было бы наивно считать, что Литва или Люксембург – слишком легкие соперники. Это непростая группа, но Португалия готова к выступлению в ней".

Напомним, что все матчи отбора пройдут в 2019 году – с марта по ноябрь. По две команды из каждой группы выйдут в финальную стадию чемпионата Европы. Еще четыре путевки на чемпионат Европы в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций: жеребьевка и что будет с победителями групп.