Главный тренер сборной Украины выразил поддержку Италии в борьбе с коронавирусом

Андрей Шевченко поддержал Италию, где зарегистрирована одна из самых сильных вспышек пандемии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал фото поддержки для Италии в борьбе с коронавирусом. Ранее мы рассказывали, что легенда "Милана" заразился коронавирусом – его сын также сдал положительный тест.

"Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом", – написал Шевченко в Twitter.

Отметим, что Андрей Шевченко отыграл в "Милане" с 1999 по 2006 год. Он провел 322 матча за "россонери" и забил 175 голов.

Напомним, накануне в Агентстве гражданской защиты Италии сообщили, что за прошедшие 24 часа жертвами эпидемии в стране стали еще 627 человек.

Среди жертв коронавирусной пандемии в Италии оказались и две украинки – Раиса Малышева и пока что неназванная женщина со Львовской области. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае.

Ранее мы рассказывали, что в "Ювентусе" зарегистрировано три случая заражения. Ранее коронавирус был диагностирован у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама