Жозе Моуринью пошутил на тему коронавируса

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью перед пресс-конференцией пошутил над одним из журналистов. Когда тот протянул ему руку для рукопожатия, португалец отказался ее жать, ограничившись прикосновением локтем. Впрочем, после этого он все же по-дружески пожал руку сотруднику прессы. Моуринью так посмеялся над боязнью заражения коронавирусом. Эпидемия коронавируса уже стала причиной отмены ряда массовых мероприятий, включая спортивные турниры. Для избежания заражения врачи, в частности, рекомендуют избегать телесных контактов.

Ранее, на одной из прошлых пресс-конференций Моуринью устроил шоу, отреагировав на скандирования детей. Португалец размахивал руками, словно выступая заводящим на фанатской трибуне.

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"Тоттенхэм" в гостях сыграет с "Бернли". Команда Моуринью, набрав 40 очков, расположилась на седьмом месте, "Бернли" отстает на два бала.

Также добавим, что лысый Моуринью наконец рассказал, что заставило его постричься под ноль. "Когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно", – объяснил свое решение португалец.

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