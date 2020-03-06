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Жозе Моуринью пошутил на тему коронавируса

6 марта, 19:10

Максим Перепелица

Главный тренер "Тоттенхэма" "отказался" жать руку журналисту перед пресс-конференцией

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью перед пресс-конференцией пошутил над одним из журналистов. Когда тот протянул ему руку для рукопожатия, португалец отказался ее жать, ограничившись прикосновением локтем. Впрочем, после этого он все же по-дружески пожал руку сотруднику прессы. Моуринью так посмеялся над боязнью заражения коронавирусом. Эпидемия коронавируса уже стала причиной отмены ряда массовых мероприятий, включая спортивные турниры. Для избежания заражения врачи, в частности, рекомендуют избегать телесных контактов.

Ранее, на одной из прошлых пресс-конференций Моуринью устроил шоу, отреагировав на скандирования детей. Португалец размахивал руками, словно выступая заводящим на фанатской трибуне.

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"Тоттенхэм" в гостях сыграет с "Бернли". Команда Моуринью, набрав 40 очков, расположилась на седьмом месте, "Бернли" отстает на два бала.

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Также добавим, что лысый Моуринью наконец рассказал, что заставило его постричься под ноль. "Когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно", – объяснил свое решение португалец.

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чемпионат Англии Жозе Моуринью Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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