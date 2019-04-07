Главный тренер "Вест Хэма" озвучил неутешительные новости для Ярмоленко

Украинский футболист пропусти практически весь сезон из-за травмы ахилла

Андрей Ярмоленко. Фото: AFP

Главный тренер "Вест Хэма" озвучил неутешительные новости для Ярмоленко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/994/b57/5ca994b577f46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/994/b57/5ca994b577f46.jpg 2019-04-07T09:14:04+03:00 Футбол Украинский футболист пропусти практически весь сезон из-за травмы ахилла

Украинский полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы ахилла. Напомним, Ярмоленко присоединился к "молотобойцам" из дортмундской "Боруссии" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов лишь прошлым летом. Игрок сборной Украины достаточно ярко начал свою английскую карьеру, но в дерби против "Тоттенхэма" в октябре надорвал ахилл.

29-летний вингер был успешно прооперирован, и изначально существовала надежда, что Андрей успеет вернуться на футбольное поле до окончания сезона. К сожалению, теперь шансов на это уже не остается.

"Ярмоленко очень хорошо работает и не чувствует боли. Он совершает пробежки и бьет по мячу, но он не успеет сыграть до завершения сезона. Ахиллово сухожилие – это одна из худших травм, что только могут случиться, потому что ты не можешь ускорить свое восстановление и вынужден ждать, пока сухожилие заживет. Я не думаю, что для него было бы хорошо сыграть в этом сезоне. Гораздо важнее провести очень хороший предсезонный период. Возвращаясь после длительного отсутствия, ты сталкиваешься с мышечными травмами. Он должен сохранять спокойствие и дождаться следующего сезона, продолжая упорно работать, и тогда мы увидим игрока, которого приглашали, потому что он очень хороший игрок", цитирует главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини Sky Sports.

Ранее мы писали, что Ярмоленко выпил с одноклубниками и стал членом банды латиносов. Появилось фото посиделок Андрея с одноклубниками во время игровой паузы в карьере украинца.

Также сообщалось, от "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко. Черниговская СДЮШОР "Юность" хочет от киевского клуба свою долю за трансфер Ярмолы в Германию.

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