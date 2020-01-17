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Главу испанского футбола будут судить за нападение на женщину

17 января, 09:13

Чиновник подал встречный иск, обвиняя ее в сексуальных домогательствах

/ Фото: AFP

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес предстанет перед судом за нанесение побоев женщине-архитектору, которая сделала перепланировку его дома в Валенсии. По данным следствия, инцидент произошел в июле 2017 года на одной из улиц в центре Валенсии, сообщает Las Provincias.

После "короткого разговора на повышенных тонах" с потерпевшей Рубиалес остановил такси, схватил женщину за руку, стал ее трясти и грубо толкнул. В результате стычки архитектор получила повреждения ребер, запястья и шейного отдела позвоночника. На восстановление от травм у нее ушло 262 дня.

До суда Рубиалес был отпущен под залог в размере 21 тысячи евро. Это сумма компенсации для женщины в том случае, если глава федерации будет признан виновным. Также за нанесенные побои прокурор требует оштрафовать чиновника на 2 400 евро.

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Рубиалес, в свою очередь, подал встречный иск против архитектора, обвиняя ее в сексуальных домогательствах и угрозах. По его словам, женщина называла его ублюдком и сукиным сыном, а также угрожала ему "оторвать яйца".

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Также она, обращаясь к очевидцам инцидента, якобы обещала рассказать прессе о том, "кто Рубиалес такой на самом деле". Прокурор ходатайствует о назначении женщине штрафа за угрозы в размере 1 200 евро.

Ранее мы писали, что экс-игрок сборной Италии сядет в тюрьму: он вымогал деньги через мафию. Бывший футболист с помощью мафии пытался вернуть себе крупную сумму денег.

Кстати, недавно сообщалось, что звезда "Реала" Карим Бензема проиграл апелляцию: он станет подозреваемым в деле о шантаже партнера по сборной. Французский нападающий помогал преступникам вымогать деньги у другого футболиста Матье Вальбуэны.

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суд чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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