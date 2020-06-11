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"Глаза слезятся, может пойти кровь": футболист "Динамо" поделился ощущениями во время теста на коронавирус

11 июня, 09:38

Олег Люлька Олег Люлька

"Немного неприятно", - признался Александр Караваев, рассказав о процедуре проверки на COVID-19

Накануне футболисты киевского "Динамо" сдали плановые тесты на коронавирус. Это произошло перед главной игрой за второе место чемпионата Украины с "Зарей", которая состоится 13 июня в Запорожье. Полузащитник киевлян Александр Караваев поделился своими впечатлениями от процедуры.

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"У одного человека процедура прохождения теста занимает от силы минут пять. Все просто – записывают данные человека и берут образцы из носовой и ротовой полостей, – рассказал защитник "Динамо" Александр Караваев. – Немного неприятно, глаза слезятся, иногда может пойти кровь – потому что эта пробирка засовывается достаточно далеко в горло. Но, в принципе, ничего сложного. Не скрою, определенный дискомфорт это все вызывает, ведь это непривычная жизнь, все привыкли совсем к другому. Но все прекрасно понимают, что это делается не из-за того, что кому-то просто захотелось, а потому что так сложилась ситуация, и это необходимые меры для всех. И правила карантина нужно соблюдать точно так же, как и правила в любой игре. Все мы относимся к этому с пониманием и стараемся соблюдать все ограничения"

Игроки "Динамо" – Бущан, Шепелев и Караваев

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Игроки "Динамо" – Бущан, Шепелев и Караваев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, после более чем двухмесячной паузы, связанной с коронавирусом, в чемпионате Украины по футболу состоялось уже 10 матчей. При этом два поединка пришлось отложить на неопределенное время из-за вспышки коронавируса во львовских "Карпатах".

Также мы писали, чтостадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков. По словам президента национальной ассоциации футбола Андрея Павелко, речь идет о заполнении арен на 10-25 процентов.

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ЗаряЗаряЗар
25
15
4
6
41
19
22
49
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ДинамоДинамоДин
25
15
4
6
51
22
29
49
Забитые 51
Пропущеные 22
Разница 29
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
24
6
8
10
23
39
-16
26
Забитые 23
Пропущеные 39
Разница -16
Результаты последних матчей: Н П П В П
9
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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тесты футболист чемпионат Украины Динамо Киев коронавирус Александр Караваев

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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