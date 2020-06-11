"Глаза слезятся, может пойти кровь": футболист "Динамо" поделился ощущениями во время теста на коронавирус

Накануне футболисты киевского "Динамо" сдали плановые тесты на коронавирус. Это произошло перед главной игрой за второе место чемпионата Украины с "Зарей", которая состоится 13 июня в Запорожье. Полузащитник киевлян Александр Караваев поделился своими впечатлениями от процедуры.

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"У одного человека процедура прохождения теста занимает от силы минут пять. Все просто – записывают данные человека и берут образцы из носовой и ротовой полостей, – рассказал защитник "Динамо" Александр Караваев. – Немного неприятно, глаза слезятся, иногда может пойти кровь – потому что эта пробирка засовывается достаточно далеко в горло. Но, в принципе, ничего сложного. Не скрою, определенный дискомфорт это все вызывает, ведь это непривычная жизнь, все привыкли совсем к другому. Но все прекрасно понимают, что это делается не из-за того, что кому-то просто захотелось, а потому что так сложилась ситуация, и это необходимые меры для всех. И правила карантина нужно соблюдать точно так же, как и правила в любой игре. Все мы относимся к этому с пониманием и стараемся соблюдать все ограничения"

Реклама Игроки "Динамо" – Бущан, Шепелев и Караваев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, после более чем двухмесячной паузы, связанной с коронавирусом, в чемпионате Украины по футболу состоялось уже 10 матчей. При этом два поединка пришлось отложить на неопределенное время из-за вспышки коронавируса во львовских "Карпатах".

Также мы писали, чтостадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков. По словам президента национальной ассоциации футбола Андрея Павелко, речь идет о заполнении арен на 10-25 процентов.

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