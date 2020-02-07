Глупее автогола не придумаешь: вратарь из Уругвая невероятным образом закатил мяч себе между ног

Вратарь сборной Уругвая U23 Игнасио Де Арруабаррена подвел свою команду в важном матче отбора на Олимпийские игры с Бразилией. Напомним, эту игру с Уругваем из-за травмы пропускал защитник "Шахтера" Додо.

Незадолго до свистка на перерыв, когда счет был 1:0 в пользу уругвайцев, бразильцы проводили атаку. После подачи с левого фланга атакующий игрок выпрыгнул и нанес удар головой. Де Арруабаррена, выступающий за клуб "Монтевидео Уондерерс", среагировал на мяч и даже зафиксировал на газоне. Однако затем он странным движением руки закатил футбольный снаряд в ворота и вынес его оттуда, когда он уже пересек ленточку.

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Матч завершился со счетом 1:1. В финальной группе за выход на Олимпийские игры лидирует Аргентина, в активе которой 6 очков. Тем не менее бразильцы (2) и уругвайцы (1) сохраняют шансы на путевку в Токио-2020.

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Напомним, ранее "Динамо" с голом-шедевром с центра поля разгромило норвежцев в Турции. Невероятным результативным ударом отличился соотечественник незадачливого вратаря молодежной сборной Уругвая – Карлос Де Пена.

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