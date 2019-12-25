Гном превратился в эльфа: Месси вместе с семьей провел рождественскую фотосессию

Лионель Месси с семьей / Фото: Instagram

Реклама

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси готовится к празднованию Рождества в родном городе Росарио в Аргентине. Вместе со своей семьей он нарядился в рождественскую пижаму. Из-за маленького роста Месси часто называют гномом, но перед Рождеством шестикратный обладатель "Золотого мяча" предстал в виде эльфа. Традиционное семейное фото на своей странице в Instagram опубликовала супруга футболиста Антонелла Рокуццо.

"Мы желаем вам Рождества, полного любви и света. Счастливого Рождества!" – подписала снимок Антонелла.

Отпуск Месси продлится до 2 января. В этот день он должен вернуться в расположение "Барселоны", а уже 5 января каталонцы в дерби сыграют против "Эспаньола" в рамках чемпионата Испании.

Ранее мы писали, что Месси вошел в сборную всех времен и народов по версии AS. К слову, в "команду мечты" не попал главный конкурент аргентинца на мировую корону Криштиану Роналду.

Также сообщалось, что Месси лишь в одном году из десяти предыдущих не сумел забить 50 голов. При этом, в свой лучший год аргентинец наколотил 91 мяч.

Напомним, что сыновья Месси вручили ему "Золотой мяч" перед матчем, после чего Лео оформил хет-трик. Аргентинский нападающий "Барселоны" обошел Роналду по хет-трикам в чемпионате Испании.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама