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Год без Рейеса: рекордсмен Лиги Европы ушел из жизни на скорости 237 км/ч

1 июня, 15:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Болельщики чтили знаменитого футболиста, а его коллеги просили не делать из Хосе героя

Ровно год назад ушел из жизни знаменитый испанский футболист Хосе Антонио Рейес. Бывший футболист "Арсенала", "Реала" и "Севильи", а также два его брата попали в страшную аварию в первый день лета 2019 года. В результате аварии футболист и двоюродный братьев Хонатан погибли на месте, а еще один кузен Хуан Мануэль Кальдерон успел выбраться из горящей машины и получил 60 процентов ожогов.

Расследование показало, что футболист двигался со скоростью 237 км/ч на своем Mercedes Brabus S550. Причиной трагедии могло стать лопнувшее колесо. Предполагается, что шина могла лопнуть из-за недостаточного давления в ней, так как Рейес несколько месяцев не пользовался именно этим автомобилем.

Сотни болельщиков пришли проститься с погибшим в ДТП футболистом, а Испанская футбольная федерация посмертно наградила Хосе Антонио золотой медалью с бриллиантами. Церемонию посетили руководители "Севильи", президент "Реала" Флорентино Перес, капитан "сливочных" Серхио Рамос и легенда мадридцев Рауль.

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Тем не менее, не все сохранили хорошее мнение о погибшем. Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс призвал людей объективно оценить произошедшее с Рейесом и не делать из него героя.

"Езда на высокой скорости – предосудительный поступок. В ДТП были жертвы, помимо водителя. Рейес не заслуживает того, чтобы делать из него героя. Хотя все это не означает, что я не сожалею о случившемся и не молюсь за души погибших", – написал Каньисарес в своем Twitter.

Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.

Напомним, в память о Рейесе финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" начался с минуты молчания. Завершился же матч на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" шестым в истории завоеванием главного еврокубкового трофея для "Ливерпуля".

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погиб футболист Хосе Антонио Рейес

Источник: Сегодня|Спорт

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