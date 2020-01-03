"Год не мог начаться лучше": "Старая Синьора" увела 19-летнего вундеркинда за 35 миллионов

Деян Кулушевски и Павел Недвед / Фото: Juventus FC

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Туринский "Ювентус" объявил о подписании шведского полузащитника Деяна Кулушевски. За 19-летнего игрока "Аталанта" выручит 35 миллионов евро, еще девять миллионов клуб из Бергамо может получить за счет различных бонусов. Контракт Деяна со "Старой Синьорой" рассчитан до лета 2024 года. Ранее мы сообщали, что Кулушевски входит в число самых перспективных футболистов по версии УЕФА.

"Я очень рад. Год не мог начаться для меня лучше", – заявил после подписания контракта 19-летний полузащитник.

В "Аталанту" Кулушевски перешел в 2016 году, когда ему едва исполнилось 16 лет. В сезоне-2018/2019 сыграл за бергамцев четыре матча в Серии A, а летом 2019 года был отдан в аренду в "Парму", где и доиграет этот сезон. А уже с лета талантливый швед полноценно усилит туринскую команду.

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В текущем сезоне в составе "Пармы" Кулушевски принял участие в 19 матчах. На счету полузащитника четыре забитых мяча и семь результативных передач. В 2019 году футболист дебютировал в составе сборной Швеции против команды Фарерских островов в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Смотрите, как Деян Кулушевски забивал "Наполи"

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