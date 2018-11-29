Гол Эриксена принес победу "Тоттенхэму" над "Интером": обзор матча ЛЧ

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Тоттенхэм" принимал на своем поле прямого конкурента за выход в плей-офф турнира "Интер". Англичанам удалось вырвать победу благодаря голу вышедшего на замену Кристиана Эриксена на 80-й минуте встречи. Таким образом, в турнирной таблице команды сравнялись по набранным очкам, но "Тоттенхэм" выше "Интера" по личным встречам. Обе команды уже обеспечили себе еврокубковую весну, а кто где будет играть решится уже в декабре.

Досрочно в 1/8 финала Лиги чемпионов из этой группы уже вышла "Барселона".

Положение команд в группе В:

N Команда И В Н П М О 1 БАРСЕЛОНА 5 4 1 0 13-4 13 2 ТОТТЕНХЭМ ТОТТЕНХЭМ 5 2 1 2 8-9 7 3 ИНТЕР ИНТЕР 5 2 1 2 5-6 7 4 ПСВ ПСВ 5 0 1 4 5-12 1

11 декабря: "Барселона" – "Тоттенхэм", "Интер" – ПСВ.

Обзор первого тайма матча "Тоттенхэм" – "Интер":

Обзор второго тайма матча "Тоттенхэм" – "Интер":

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.