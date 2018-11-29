Гол Эриксена принес победу "Тоттенхэму" над "Интером": обзор матча ЛЧ
Команды сравнялись в турнирной таблице по набранным очкам
В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Тоттенхэм" принимал на своем поле прямого конкурента за выход в плей-офф турнира "Интер". Англичанам удалось вырвать победу благодаря голу вышедшего на замену Кристиана Эриксена на 80-й минуте встречи. Таким образом, в турнирной таблице команды сравнялись по набранным очкам, но "Тоттенхэм" выше "Интера" по личным встречам. Обе команды уже обеспечили себе еврокубковую весну, а кто где будет играть решится уже в декабре.
Досрочно в 1/8 финала Лиги чемпионов из этой группы уже вышла "Барселона".
Положение команд в группе В:
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БАРСЕЛОНА
|5
|4
|1
|0
|13-4
|13
|2
|ТОТТЕНХЭМ
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|3
|ИНТЕР
|5
|2
|1
|2
|5-6
|7
|4
|ПСВ
|5
|0
|1
|4
|5-12
|1
11 декабря: "Барселона" – "Тоттенхэм", "Интер" – ПСВ.
Обзор первого тайма матча "Тоттенхэм" – "Интер":
Обзор второго тайма матча "Тоттенхэм" – "Интер":
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
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