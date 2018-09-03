Гол и два ассиста: Уэйн Руни феерит в MLS

Сегодня, 10:59

Английский футболист стал героем матча против "Атланта Юнайтед"

Гол и два ассиста: Уэйн Руни феерит в MLS

"Ди Си Юнайтед" обыграл "Атланту Юнайтед" (3:1) в домашнем матче чемпионата MLS. Непосредственное участие во всех трех мячах своей команды принял экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни – на его счету гол с пенальти и две голевые передачи на Лусиано Акосту, который оформил дубль.

В общей сложности Руни провел в MLS уже 11 матчей, отметившись в них 4 голами и 5 голевыми передачами.

"Ди-Си" после 25 матчей занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков. У "Монреаля", который находится строчкой выше (дает право сыграть в плей-офф) 36 очков после 28 игр.

В июне нынешнего года Руни подписал контракт с клубом MLS "Ди Си Юнайтед" сроком на три с половиной года. В СМИ сообщалось, что за этот период английский футболист заработает в общей сложности 13 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне Руни провел в чемпионате MLS шесть матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Добавим, что в том матче, когда Руни забил первый мяч в MLS, он получил перелом носа.

Ранее мы писали, что Уэйну Руни предложили стать тренером в "Эвертоне". Но футболист решил еще поиграть в США, после чего вернется в Англию на тренерскую работу.
футбол, Уэйн Руни, MLS, Ди Си Юнайтед

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СЭ

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