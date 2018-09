Гол и два ассиста: Уэйн Руни феерит в MLS

"Ди Си Юнайтед" обыграл "Атланту Юнайтед" (3:1) в домашнем матче чемпионата MLS. Непосредственное участие во всех трех мячах своей команды принял экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни – на его счету гол с пенальти и две голевые передачи на Лусиано Акосту, который оформил дубль.

В общей сложности Руни провел в MLS уже 11 матчей, отметившись в них 4 голами и 5 голевыми передачами.

Rooney Acosta. We've seen this before. @dcunited take the lead 1-0. #DCvATL https://t.co/TqLxKIUzLv

"Ди-Си" после 25 матчей занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков. У "Монреаля", который находится строчкой выше (дает право сыграть в плей-офф) 36 очков после 28 игр.

В июне нынешнего года Руни подписал контракт с клубом MLS "Ди Си Юнайтед" сроком на три с половиной года. В СМИ сообщалось, что за этот период английский футболист заработает в общей сложности 13 миллионов долларов.

Lucho Acosta gets his second on the night. It's 3-1! #DCvATL https://t.co/zfUdY2pgRO