Гол Ибрагимовича не спас "Милан" от сенсационного поражения аутсайдеру чемпионата Италии

Нынешний тур итальянской Серии А растянулся сразу на два уик-энда. Из-за эпидемии коронавируса игры отменяли, переносили, а потом решили, что матчи чемпионата Италии будут проводиться без зрителей.

В воскресенье, 8 марта, тур продолжается пятью поединками. И в двух из них неожиданные победы достались гостям. Читайте прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Италии

"Парма", которая занимает девятое место и имеет шансы на попадание в Лигу Европы, уступила дома СПАЛу – 19-й команде Серии А. Коллектив с предпоследней строчки таблицы забил мяч на 70-й минуте с пенальти. Смотрите обзор поединка.

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А "Милан", который в последнее время поднялся и стремится в еврокубки, уступил "Дженоа", которая находилась на 18-й позиции. На голы ветерана Пандева и Кассаты в первом тайме после перерыва одним точным ударом ответил звездный швед Златан Ибрагимович. Но на этом успехи хозяев стадиона "Сан-Сиро" завершились – 1:2. "Милан" остался на седьмом месте.

Еще одна команда из первой десятки была бита соперником из низов. "Верона", идущая восьмой, забила первой в Генуе, но проиграла "Сампдории" (1:2) – 16-й команде лиги. А коллективы из начала второго десятка, "Фиорентина" и "Удинезе", расписали во Флоренции нулевую ничью. Смотрите лучшие моменты.

А в 21:45 начнется центральный матч тура. "Ювентус" – "Интер": онлайн идет на нашем сайте.

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