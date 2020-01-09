Гол каждые 15 минут: феноменальная результативность "ПСЖ" в 2020 году

"Пари-Сен-Жермен" начал 2020 год с двух подряд побед с шестью забитыми мячами. 5 января парижане разгромили в 1/32 финала Кубка Франции скромный "Линас-Монтери" (6:0), а вчера в четвертьфинале Кубка лиги "ПСЖ" уничтожил "Сент-Этьен" (6:1). Таким образом, за 180 минут парижане забили 12 мячей – это один гол в 15 минут!

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Свой первый хет-три в составе "ПСЖ" оформил Мауро Икарди, выступающий за французский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит "Интеру". В сумме он уже наколотил 17 голов в 19 матчах во всех турнирах.

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Также по голу на свой счет записали Неймар и Килиан Мбаппе, добавивший к мячу еще и два ассиста, а Жесси Мулен отличился автоголом. Гол престижа у гостей забил Йоан Кабай добивший мяч после неудачного исполнения пенальти. Отметим, что с середины первого тайма "Сент-Этьен" играл в меньшинстве после удаления Уэсли Фофаны.

"ПСЖ" – "Сент-Этьен" – 6:1

Голы: Икарди (2, 49, 57), Неймар (39), Мулен (44, аг), Мбаппе (67), Кабай (71)

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"ПСЖ": Рико, Маркиньос, Менье, Бернат, Керер, Верратти (Паредес, 72), Ди Мария (Дракслер, 81), Гуйе, Икарди (Кавани, 72), Мбаппе, Неймар.

"Сент-Этьен": Мулен, Перрен, Дебюши, Трауко, Фофана, Камара, Диуссе (Колодзейчак, 34), Онора, Кабай, Хазри (Инджай Коррейя, 61), Ривера (Аби, 46).

Предупреждения: Камара (11), Фофана (13), Дебюши (25).

Удаление: Фофана (31).

Ранее футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе был признан самым дорогим футболистом в мире. Трансферная стоимость француза оценивается в 265,2 млн евро.

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