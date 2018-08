Гол Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" признан лучшим в сезоне

УЕФА огласил результаты голосования в номинации на лучший гол прошлого сезона. По итогам голосования, в котором приняли участие более 346 тысяч пользователей сайта, лучшим был признан гол нападающего Криштиану Роналду, который он забил в ворота "Ювентуса", будучи игроком "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0). За мяч португальца проголосовали более 197 тысяч человек.

С победой в голосовании Роналду уже успел поздравить его новый клуб "Ювентус", в который игрок перешел этим летом после девяти лет в составе мадридского "Реала". Пресс-служба "Старой синьоры" опубликовала видеоролик с голом португальца и сопроводила его подписью: "Поздравляем, Криштиану! Лучший гол сезона – твой!".

Congratulations, @Cristiano!



The @UEFAcom Goal of the Season is yours.



#CR7JUVE pic.twitter.com/Q2HBCbNzi8