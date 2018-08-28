Гол Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" признан лучшим в сезоне

УЕФА огласил результаты голосования в номинации на лучший гол прошлого сезона. По итогам голосования, в котором приняли участие более 346 тысяч пользователей сайта, лучшим был признан гол нападающего Криштиану Роналду, который он забил в ворота "Ювентуса", будучи игроком "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0). За мяч португальца проголосовали более 197 тысяч человек.

С победой в голосовании Роналду уже успел поздравить его новый клуб "Ювентус", в который игрок перешел этим летом после девяти лет в составе мадридского "Реала". Пресс-служба "Старой синьоры" опубликовала видеоролик с голом португальца и сопроводила его подписью: "Поздравляем, Криштиану! Лучший гол сезона – твой!".

Напомним, что сегодня пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.На НСК "Олимпийский" встретятся "Динамо" и "Аякс". Неделю назад в Амстердаме победил голландский клуб – 3:1. Онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Аякс" уже идет на нашем сайте.

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