Гол Малиновского не смог спасти "Аталанту" в матче с "Болоньей"

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил за "Аталанту" свой второй мяч в чемпионате Италии.

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Украинец отличился в матче 16-го тура чемпионата итальянской Серии А против "Болоньи". В гостевом матче против "Болоньи" Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе. На 60-й минуте украинец забил мяч, сократив отставание в счете.

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К сожалению, этот гол стал единственным для его команды и "Аталанта" проиграла со счетом 2:1.

Напомним, 26-летний хавбек перебрался в Аталанту прошлым летом из бельгийского Гента. Сейчас в активе украинца два гола в Серии А и один в Лиге чемпионов в составе "Бергамасков".

Обзор матча "Шахтер" – "Аталанта":

Ранее игру с "Аталантой" прокоментировал наставник "Шахтера" – Луиш Каштру. Главный тренер "Шахтера" оценил матч против "Аталанты" и прокомментировал решение арбитра засчитать гол после VAR и удалить Додо.

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