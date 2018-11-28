Гол на добавленной минуте подарил "МЮ" выход в плей-офф Лиги чемпионов
Маруан Феллайни стал героем встречи "Манчестер Юнайтед" – "Янг Бойз"
"Манчестер Юнайтед" гарантировал себе досрочный выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во вторник команда Жозе Моуринью благодаря голу Маруана Феллайни на 91-й минуте одержала минимальную победу над швейцарским "Янг Бойз" – 1:0. В другом матче "Ювентус" обыграл дома испанскую "Валенсию" также со счетом 1:0 благодаря голу Марио Манджукича (59)
Обзор матча "МЮ" – "Янг Бойз" 1:0
"Ювентус" набрал 12 очков и лидирует в таблице своей группы. Также выход в 1/8 финала оформил "Манчестер Юнайтед", набравший 10 баллов. "Валенсия" (5 очков) останется на третьем месте, дающем право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы, а "Янг Бойз" (1) замыкает таблицу квартета и покидает еврокубки.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЮВЕНТУС
|5
|4
|0
|1
|8-2
|12
|2
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|3
|ВАЛЕНСИЯ
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|4
|ЯНГ БОЙЗ
|5
|0
|1
|4
|2-11
|1
Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
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