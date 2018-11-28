Гол на добавленной минуте подарил "МЮ" выход в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 11:41

Маруан Феллайни стал героем встречи "Манчестер Юнайтед" – "Янг Бойз"

&quot;Манчестер Юнайтед&quot; минимально обыграл &quot;Янг Бойз&quot;. Фото AFP
"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Янг Бойз". Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" гарантировал себе досрочный выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во вторник команда Жозе Моуринью благодаря голу Маруана Феллайни на 91-й минуте одержала минимальную победу над швейцарским "Янг Бойз" – 1:0. В другом матче "Ювентус" обыграл дома испанскую "Валенсию" также со счетом 1:0 благодаря голу Марио Манджукича (59)

Обзор матча "МЮ" – "Янг Бойз" 1:0

"Ювентус" набрал 12 очков и лидирует в таблице своей группы. Также выход в 1/8 финала оформил "Манчестер Юнайтед", набравший 10 баллов. "Валенсия" (5 очков) останется на третьем месте, дающем право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы, а "Янг Бойз" (1) замыкает таблицу квартета и покидает еврокубки.

NКомандаИВНПМО
1   ЮВЕНТУС 5 4 0 1 8-2 12
2   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 5 3 1 1 6-2 10
3   ВАЛЕНСИЯ 5 1 2 2 4-5 5
4   ЯНГ БОЙЗ 5 0 1 4 2-11 1

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
Лига чемпионов, видео голов, Манчестер Юнайтед, Янг Бойз, Маруан Феллаини

Вы сейчас просматриваете новость "Гол на добавленной минуте подарил "МЮ" выход в плей-офф Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Ювентус" сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Фото AFP

Гол Марио Манджукича, который вывел "Ювентус" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 11:09

Обзор матча "Ювентус" - "Валенсия", исход которого решил один забитый мяч во втором тайме

Футбол

"Бавария" - "Бенфика" - 5:1. Фото AFP

Как "Бавария" громила "Бенфику" в Лиге чемпионов: видео всех голов

Сегодня, 11:01

Обзор матча группы Е, после которого "Бавария" гарантировала себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов
Загрузка...

Футбол

"Аякс" на выезде обыграл АЕК. Фото AFP

"Аякс" одолел АЕК в "жарком" матче и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 10:40

Пенальти, удаление, драка болельщиков и взрыв на стадионе: обзор "горячего" матча в Греции

Футбол

"Хоффенхайм" - "Шахтер" - 2:3. Фото AFP

Пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин: обзор суперматча "Хоффенхайм" - "Шахтер"

Сегодня, 09:01

"Горняки" на выезде вырвали победу и сохранили хорошие шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
Загрузка...