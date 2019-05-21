Гол россиянина и игра в интуицию Ангела: обзор матча "Черноморец" – "Карпаты"

Тренер одесситов снова угадал с заменой, выпустив россиянина, который принес "Черноморцу" победу над львовянами

"Черноморец" празднует победу. Фото: Facebook

В матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу аутсайдер нижней шестерки "Черноморец" увеличил свои шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе, обыграв в Одессе "Карпаты" со счетом 3:1. Этот поединок отметился не только пятым в пяти последних встречах голом исландского форварда "моряков" Арни Вильхамссона, но и продолжением шикарной интуитивной серии главного тренера "Черноморца" болгарина Ангела Червенкова. Уже в четвертом кряду матче забивает футболист, которого он выпускает на замену. В данном случае приложился к победе вступивший в игру со скамейки Василий Павлов – кстати, игрок с российским паспортом.

Обзор матча "Черноморец" – "Карпаты" (3:1)

"Черноморец" - "Карпаты" – 3:1

Голы: Вильхамссон (9), Павлов (79), Рыжук (83) — Мякушко (73 пенальти)

"Черноморец": Литовченко – Голиков, Трубочкин, Рыжук, Бабенко – Танчик, Гошкодеря – Коваль (Павлов, 78), Хамелюк, Аржанов (Чорний, 90) – Вильхамссон (Семенив, 87).

"Карпаты": Кучинский – Мирошниченко, Ковтун, Бусько, Мегремич – Клец, Ди Франко (Толочко, 86) – Онгла, Мендес (Гуцуляк, 49), Мякушко – Дебелко.

Желтые карточки: Павлов - Ковтун.

Как мы писали, в другом матче вторника "Ворскла" обыграла "Десну" в битве за лидерство во второй шестерке чемпионата Украины. Полтавский клуб не проигрывает пять матчей подряд.

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