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Эффектный гол украинца принес "Генту" победу над чемпионом Бельгии

25 января, 23:45

Команда трех наших футболистов вышла на "чистое" второе место в первенстве

"Гент" с Безусом и Пластуном разгромил "Генк"

"Гент" с Безусом и Пластуном разгромил "Генк" / Фото: Facebook

Полузащитник сборной Украины Роман Безус оказался героем субботнего поединка чемпионата Бельгии, в котором "Гент" обыграл чемпионов страны 2019 года из "Генка". Гол 29-летнего уроженца Кременчуга стал победным в противостоянии. Для него он уже шестой в сезоне 2019/20. К слову, читайте, как четверо украинцев сыграли в битве лидеров чемпионата Бельгии.

За "Гент" выступают трое наших соотечественников: защитник Игорь Пластун, хавбек Безус и форвард Роман Яремчук. Правда, нападающий сейчас травмирован, но двое других украинцев вышли в стартовом составе на дуэль с "Генком". Чемпионы открыли счет в дебюте, но под занавес первого тайма хозяева сравняли счет. А в начале второго тайма Роман Безус вывел "Гент" вперед – 2:1. Смотрите эффектный голевой удар полузащитника слета.

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На 67-й минуте Безуса заменили, а на последних минутах встречи его партнеры еще дважды огорчали бывшую команду Руслана Малиновского – 4:1. Смотрите лучшие моменты второго тайма.

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Эта победа позволила "Генту" оторваться на три очка от "Антверпена" и утвердиться на втором месте. Правда, конкуренты сыграли на матч меньше. А лидеры из "Брюгге" и вовсе впереди на семь очков, имея в запасе две встречи.

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