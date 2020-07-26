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Гол украинца Ярмоленко спас "Вест Хэм" от поражения в матче с "Астон Виллой"

26 июля, 20:46

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Лондонская команда сохранила место в Премьер-лиге, финишировав на 16-й позиции

Сегодня финишировал сезон в высшем дивизионе английского футбола. Вашему вниманию – все результаты 38-го тура чемпионата Англии, итоговая турнирная таблица. Все матчи сыграли в одно время, что добавило им драматизма.

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Внизу турнирной таблицы сразу три клуба боролись за 17-е место, которое позволяло остаться в Премьер-лиге. В итоге на этой позиции финишировала "Астон Вилла", которая в Лондоне расписала ничью 1:1 с "Вест Хэмом". Интересно, что оба мяча были забиты в концовке. На 84-й минуте 21-летний Джек Грилиш вывел гостей из Бирмингема вперед, а через две минуты Андрей Ярмоленко восстановил равновесие. Украинский вингер вышел на замену в перерыве и отметился пятым голом. Бывший динамовец забил мяч сильным ударом метров с 25, так что опытный испанский вратарь Пепе Рейна не спас "Виллу".

К слову, "Астон Вилле" повезло, что "Уотфорд" не дожал в Лондоне "Арсенал". Гости проигрывали 0:3, свели отставание к минимуму (2:3), но не сумели забить еще один мяч, который сохранил бы им место в элите. Так же героически боролся и "Борнмут": команда взяла верх над "Эвертоном" в Ливерпуле (3:1), но для спасения не хватило очка.

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Смотрите, как Андрей забивал за сборную Украины в ворота португальцев

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