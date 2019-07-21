Гола чемпиона мира не хватило "Динамо" для победы над клубом Первой лиги

Александр Хацкевич проверил омоложенный состав своей команды в поединке против земляков из "Оболони"

Георгий Цитаишвили. Фото: AFP

Киевское "Динамо" провело первый из двух запланированных на 21 июля спаррингов. Соперником вице-чемпионов Украины на их базе в Вите-Литовской стал клуб Первой лиги "Оболонь-Бровар". Матч завершился вничью – 1:1. На гол чемпиона мира в составе молодежной сборной Украины Цитаишвили, отличившегося в начале поединка, "пивовары" в концовке ответили точным ударом Островского головой.

"Динамо" – "Оболонь-Бровар" – 1:1

Голы: Цитаишвили (10) – Островский (82)

"Динамо" начинало матч таким составом: Кучерук (Нещерет, 46), Попов, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Сидклей, Гармаш, Пиварич (к), Шабанов, Русин, Кравченко. На 65-й минуте поле покинули Шабанов, Гармаш, Попов, Кадири, Русин, Кравченко и Цитаишвили. Вместо них вышли игроки динамовской молодежки Билошевский, Шулянский, Хондак, Скорко, Сухоручко, Сирота, Петрусенко.

Смотрите голы матча "Динамо" – "Оболонь-Бровар" (1:1)



Гол Цитаишвили. Видео – Youtube-канал Динамо

Гол Островского. Видео – Youtube-канал Динамо

Как мы писали ранее, игрок "Динамо" попал в число будущих звезд Европы, а Хацкевичу оказался не нужен. Сергея Булецу отметило авторитетное издание World Soccer: по мнению ресурса, ни один другой футболист сборной Украины U-20 не внес такой большой вклад в триумф команды в Польше, как Булеца.

Также сообщалось, что "Шахтер" провел генеральную репетицию перед Суперкубком Украины с "Динамо". "Горняки" на базе в Святошино разгромили донецкий "Олимпик" со счетом 3:0. В этом матче дублем отличился Алан Патрик, автором еще одного мяча стал Жуниор Мораес.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Шахтером" за Суперкубок-2018

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