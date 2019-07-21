Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Гола чемпиона мира не хватило "Динамо" для победы над клубом Первой лиги

21 июля, 13:44

Александр Хацкевич проверил омоложенный состав своей команды в поединке против земляков из "Оболони"

Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили. Фото: AFP

Киевское "Динамо" провело первый из двух запланированных на 21 июля спаррингов. Соперником вице-чемпионов Украины на их базе в Вите-Литовской стал клуб Первой лиги "Оболонь-Бровар". Матч завершился вничью – 1:1. На гол чемпиона мира в составе молодежной сборной Украины Цитаишвили, отличившегося в начале поединка, "пивовары" в концовке ответили точным ударом Островского головой. 

  • "Динамо" – "Оболонь-Бровар" – 1:1
  • Голы: Цитаишвили (10) – Островский (82)

"Динамо" начинало матч таким составом: Кучерук (Нещерет, 46), Попов, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Сидклей, Гармаш, Пиварич (к), Шабанов, Русин, Кравченко. На 65-й минуте поле покинули Шабанов, Гармаш, Попов, Кадири, Русин, Кравченко и Цитаишвили. Вместо них вышли игроки динамовской молодежки Билошевский, Шулянский, Хондак, Скорко, Сухоручко, Сирота, Петрусенко.

Смотрите голы матча "Динамо" – "Оболонь-Бровар" (1:1)


Гол Цитаишвили. Видео – Youtube-канал Динамо


Гол Островского. Видео – Youtube-канал Динамо

Как мы писали ранее, игрок "Динамо" попал в число будущих звезд Европы, а Хацкевичу оказался не нужен. Сергея Булецу отметило авторитетное издание World Soccer: по мнению ресурса, ни один другой футболист сборной Украины U-20 не внес такой большой вклад в триумф команды в Польше, как Булеца.

Также сообщалось, что "Шахтер" провел генеральную репетицию перед Суперкубком Украины с "Динамо". "Горняки" на базе в Святошино разгромили донецкий "Олимпик" со счетом 3:0. В этом матче дублем отличился Алан Патрик, автором еще одного мяча стал Жуниор Мораес.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Шахтером" за Суперкубок-2018

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Динамо Киев, Оболонь-Бровар

Вы сейчас просматриваете новость " Гола чемпиона мира не хватило "Динамо" для победы над клубом Первой лиги". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"

18 июля, 16:29

Поединок сильнейших команд страны откроет новый сезон в Украине

Соль на рану: "Динамо" накрыла лавина травм перед игрой с "Шахтером"

17 июля, 18:38

Стало известно о лазарете вице-чемпионов Украины, которым 28 июля предстоит игра за Суперкубок

Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Виктор Павлик откровенно рассказал о своей 25-летней "жене"

Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей

«Обнять и плакать»: Леся Никитюк показала свое лицо без макияжа

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина

Ядовитый осколок Нибиру бухнул в Чёрное море - уфологи

Кейт Миддлтон вернула принца Уильяма после расставания

В Украине станет больше получателей субсидий

​Самый крупный тираннозавр в мире

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

15 красавиц российского кино

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 13:50

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

Вчера, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Суперудар в супертяжелом весе: одноклубник Ломаченко выбил соперника за пределы ринга

Вчера, 19:07

Кассиус Чейни устроил форменное избиение своему соотечественнику – Жоэлю Коуди пришлось улететь на трибуны

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

19 июля, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

18 июля, 23:58

На этом этапе определится соперник луганской "Зари"

Сольный концерт: Димаш сыграл с младшим братом на домбре

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений

в сети шокированы фото голого сына Ксении Собчак в Instagram
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь