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Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образе

3 мая, 18:07

Олег Люлька

Ирина Морозюк снова приковала к себе внимание, показав очередное смелое селфи

Ирина Морозюк, проехавшись по хейтерам Регины Тодоренко, теперь с новой силой решила приковать внимание пользователей соцсетей к собственной персоне. Жена бывшего капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка, выступающего ныне за турецкий "Резиспор", предстала в образе сексуальной госпожи, сделав "голое селфи" у себя на кровати. "Ой, да нормальная у меня самооценка! Целуй руку" – подписала откровенное фото девушка.

INSTAGRAM

Фолловеры Ирины Морозюк в комментариях завалили откровенное фото самой раскрепощенной девушки украинского футбола огненными эмодзи. А некоторые подписчики выразили готовность поцелуем руки не ограничиться. Вот отзывы поклонников "львицы":

  • Пушка!
  • Так сексуально!
  • Космическая!
  • Я б тебе не только руку целовал...

Смотрите, как Ирина Морозюк упражняется с мячом

Ирина Морозюк устроила стриптиз с мячом Видео: Instagram

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Напомним, в апреле Ирина Морозюк переболела COVID-19. "Было очень хреново", – призналась девушка, пожаловавшись на потерю обоняния, кашель и повышенную температуру.

Смотрите боксерскую "битву" с участием Ирины Морозюк

Ирина Морозюк и Анна Мандзюк тренировка по боксу

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футбол самооценка WAGs Ирина Морозюк

Источник: Сегодня|Спорт

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