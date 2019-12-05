Голеадор сборной Украины не спас "Гент" от вылета из Кубка Бельгии

Яремчуку не удалось забить "Шарлеруа"

Самая украинская на данный момент команда чемпионата Бельгии, "Гент", завершила выступление в Кубке страны. Вчера коллектив, за который выступают форвард Роман Яремчук, полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун, проиграла в 1/8 финала "Шарлеруа" с минимальным счетом 0:1. Недавно мы писали, что Яремчуку предложили новый контрактна четыре года.

Соперники делят соседние места в таблице национального чемпионата: "Гент" – третий и опережает "Шарлеруа" на одно очко, правда, сыграв на матч больше. Поединок в среду вышел напряженным, команды совершили всего по два удары в створ ворот. Однако один из них, на 84-й (!) минуте, оказался для хозяев победным. Забили они мяч в контратаке. Вспомним, как Яремчук умеет быть недовольным – после ничейного матча сборной в Сербии он критиковал себя с партнерами.

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Все трое украинцев вышли в стартовом составе. Яремчук и Пластун отыграли за гостей весь поединок, а Безус – 67 минут, после чего был заменен.

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Смотрите, как умеет забивать Яремчук за "Гент" в Бельгии

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