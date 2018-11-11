Голевая феерия на "Олимпийском": обзор матча "Динамо" – "Мариуполь"

Сегодня, 20:34

Голы и лучшие моменты матча 15-го тура чемпионата Украины


Киевское "Динамо" отгрузило четыре безответных мяча "Мариуполю" в матче 15-го тура чемпионата Украины, хотя в начале поединка казалось, что так просто заработать три очка киевлянам не удастся, когда их от пропущенного мяча спас каркас ворот.

Начало разгрому положил Николай Шапаренко, забивший свой пятый мяч в четырех последних поединках. После перерыва счет удвоил Беньямин Вербич. После второго мяча "Мариуполь" оставил надежды на позитивный результат и пропустил еще дважды – сначала Чоботенко срезал мяч в собственные ворота после удара Цыганкова, а затем уже сам Виктор реализовал пенальти.

"Динамо" – "Мариуполь" – 4:0
Голы: Шапаренко (33), Вербич (57), Чоботенко (62, аг), Цыганков (85, пен)

"Динамо": Бойко, Вербич (Супряга, 86), Шепелев, Морозюк, Шапаренко (Сидорчук, 76), Цыганков (К), Миколенко, Сидклей, Бурда, Буяльский (Че Че, 67), Кадар.

"Мариуполь": Гальчук, Быков, Чоботенко, Борячук (Чурко, 71), Тищенко, Зубков, Федорчук, Кирюханцев (Полегенько, 81), Пихаленок, Игнатенко (Мишнев, 62), Вакула.

Предупреждения: Морозюк (67), Кадар (87) – Тищенко (21), Федорчук (25), Борячук (35), Быков (84)

Посреди недели "Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в Лиге Европы и практически гарантировало себе евровесну.
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Сегодня|Спорт

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