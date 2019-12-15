Голевая машина проснулась: КриРо оформил уникальный рекорд

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал дубль в матче 16-го тура Серии А против "Удинезе".

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Таким образом, во всех турнирах этого сезона Роналду забил 11 мячей. Он является единственным среди игроков топ-5 лиг, которому удалось забить как минимум 10 мячей в последних 15 сезонах.

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Кроме того, форвард забил за "Ювентус" в четвертом матче подряд и отстает от нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле в списке бомбардиров Серии А на 8 мячей.

Кстати, недавно появилась сенсационная новость: Криштиану Роналду тайно женился в Марокко. Один из лучших футболистов планеты вступил в брак, даже не сказав матери. Поговаривают, что мать футболиста против избранницы Криштиану Джорджины Родригес.

Как Криштиану Роналду проводил отпуск

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Как мы писали ранее, Ибрагимович собирается подарить себя "Милану" на юбилей. 38-летний экс-футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" дал принципиальное согласие руководству "красно-черных". Подписание контракта Златана с бывшим клубом Андрея Шевченко ожидается в день 120-летия "Милана" – 15 декабря.

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