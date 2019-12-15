Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Голевая машина проснулась: КриРо оформил уникальный рекорд

15 декабря, 19:20

Роналду вновь отличился за "Ювентус"

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал дубль в матче 16-го тура Серии А против "Удинезе".

Читайте также: гол Малиновского не смог спасти "Аталанту" в матче с "Болоньей"

Таким образом, во всех турнирах этого сезона Роналду забил 11 мячей. Он является единственным среди игроков топ-5 лиг, которому удалось забить как минимум 10 мячей в последних 15 сезонах.

Реклама

Кроме того, форвард забил за "Ювентус" в четвертом матче подряд и отстает от нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле в списке бомбардиров Серии А на 8 мячей.

Кстати, недавно появилась сенсационная новость: Криштиану Роналду тайно женился в Марокко. Один из лучших футболистов планеты вступил в брак, даже не сказав матери. Поговаривают, что мать футболиста против избранницы Криштиану Джорджины Родригес.

В тренде
"Шахтер" перед отпуском снял скальп с "Зари" в чемпионате Украины

Как Криштиану Роналду проводил отпуск

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Как мы писали ранее, Ибрагимович собирается подарить себя "Милану" на юбилей. 38-летний экс-футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" дал принципиальное согласие руководству "красно-черных". Подписание контракта Златана с бывшим клубом Андрея Шевченко ожидается в день 120-летия "Милана" – 15 декабря.

Смотрите, как забивает Ибрагимович

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: OptaJoe

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпионаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...