Голевая машина проснулась: КриРо оформил уникальный рекорд

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал дубль в матче 16-го тура Серии А против "Удинезе".
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Таким образом, во всех турнирах этого сезона Роналду забил 11 мячей. Он является единственным среди игроков топ-5 лиг, которому удалось забить как минимум 10 мячей в последних 15 сезонах.
Кроме того, форвард забил за "Ювентус" в четвертом матче подряд и отстает от нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле в списке бомбардиров Серии А на 8 мячей.
Кстати, недавно появилась сенсационная новость: Криштиану Роналду тайно женился в Марокко. Один из лучших футболистов планеты вступил в брак, даже не сказав матери. Поговаривают, что мать футболиста против избранницы Криштиану Джорджины Родригес.
Как Криштиану Роналду проводил отпуск
Как мы писали ранее, Ибрагимович собирается подарить себя "Милану" на юбилей. 38-летний экс-футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" дал принципиальное согласие руководству "красно-черных". Подписание контракта Златана с бывшим клубом Андрея Шевченко ожидается в день 120-летия "Милана" – 15 декабря.
Смотрите, как забивает Ибрагимович
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