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Голевая передача украинца помогла команде победить в чемпионате Италии

1 декабря, 11:35

"Лечче" с полузащитником Евгением Шаховым справился с "Фиорентиной" и отдалился от зоны вылета

Шахов помог "Лечче" победить

Шахов помог "Лечче" победить

Вчера вечером в итальянской Серии А "Лечче" во Флоренции минимально переиграл "Фиорентину" – 1:0. Украинский полузащитник Евгений Шахов вышел в стартовом составе гостей и отличился голевой передачей. Ранее мы писали, что Шахов в матче чемпионата Италии с тремя удалениями сыграл с "Лечче" вничью с "Кальяри".

Единственный мяч во встрече был забит вскоре после перерыва – на 50-й минуте. Украинец получил мяч в левом краю штрафной площади и в падении переправил его дальше на партнера. А по центру ворота Андрея Ла Мантия в борьбе з защитником головой переправил мяч в ворота. Смотрите, как это было.

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На этот раз, в отличие от предыдущего, Шахов отыграл весь матч. Эта победа позволила "Лечче" подскочить с 17-го места сразу на 13-е. Команда в 14 матчах набрала 14 очков. А "Фиорентина" с 16 баллами идет на 11-й позиции. Смотрите обзор всего поединка.

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Напомним, что Украинская ассоциация футбола проводит конкурс на лучшего нашего легионера в Европре. И бывший полузащитник "Днепра" и греческого ПАОКа Евгений Шахов значится среди претендентов на победу.

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