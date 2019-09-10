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Голкипер сборной Кюрасао умер перед игрой Лиги наций

10 сентября, 12:18

Причиной смерти 31-летнего Питера стал сердечный приступ

Жаирзиньо Питер

Жаирзиньо Питер

В стане сборной Кюрасао произошла трагедия перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ с Гаити, сообщает Goal.com. Накануне игры скончался вратарь команды Жаирзиньо Питер. Тело футболиста нашли его партнеры. Голкипер ушел из жизни в своем номере в отеле, где сборная остановилась в преддверии матча. Сообщается, что причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ. Питеру был 31 год.

Отмечается, что матч между Кюрасао и Гаити не будет перенесен, несмотря на случившееся. Встреча национальных команд состоится сегодня, 10 сентября.

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Питер на протяжении всей карьеры, которая длилась с 2007 года, защищал цвета клуба "Сентро Домингито". За сборную Кюрасао голкипер выступал с 2013 года и за это время сыграл 12 матчей.

Ранее мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо", - сказал Шевченко.

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Сегодня сборная Украины в Днепре сыграет товарищеский матч. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Украина – Нигерия.

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футбол вратарь сборная Кюрасао

Источник: Championat.ru

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