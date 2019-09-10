Голкипер сборной Кюрасао умер перед игрой Лиги наций

Жаирзиньо Питер

В стане сборной Кюрасао произошла трагедия перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ с Гаити, сообщает Goal.com. Накануне игры скончался вратарь команды Жаирзиньо Питер. Тело футболиста нашли его партнеры. Голкипер ушел из жизни в своем номере в отеле, где сборная остановилась в преддверии матча. Сообщается, что причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ. Питеру был 31 год.

Отмечается, что матч между Кюрасао и Гаити не будет перенесен, несмотря на случившееся. Встреча национальных команд состоится сегодня, 10 сентября.

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Питер на протяжении всей карьеры, которая длилась с 2007 года, защищал цвета клуба "Сентро Домингито". За сборную Кюрасао голкипер выступал с 2013 года и за это время сыграл 12 матчей.

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