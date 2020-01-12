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Голландец по прозвищу Снежинка "отшил" "Барселону", оставаясь преданным национальной команде

12 января, 21:54

Рональд Куман решил сосредоточиться на сборной Нидерландов

Рональд Куман

Рональд Куман

Наставник национальной команды Нидерландов Рональд Куман отказался от предложения немедленно сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера "Барселоны", сообщает Catalunya Radio.

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Куман был удивлен, когда с ним связались представители каталонского клуба. 56-летний специалист объяснил отказ тем, что у него есть обязанности перед сборной Нидерландов, которая под его руководством выступит на предстоящем чемпионате Европы.

Куман, Шевченко, Фода – компания из группы С

Куман, Шевченко, Фода – компания из группы С / Фото: UEFA.com

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Осенью 2020 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от "Барселоны".

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Во время карьеры футболиста Куман выступал за "сине-гранатовых" с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в каталонском клубе в качестве ассистента.

Голландский блондин получил прозвище во времена выступлений за "Барсу". В то время в зоопарке Барселоны жил знаменитый горилла-альбинос Снежок, а товарищи Рональда по каталонскому клубу решили, что светловолосый Куман должен быть Снежинкой.

Ранее мы писали, что "Барселона" решилась на смену тренера – легенда ответила отказом. Хави хочет подождать до лета.

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Барселона чемпионат Испании Рональд Куман

Источник: Сегодня|Спорт

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