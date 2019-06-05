Голландия – Англия: где смотреть онлайн матча Лиги наций

Список трансляций полуфинального поединка Лиги наций

Английские фаны готовы к игре. Фото: AFP

Первый в истории футбольный турнир Лига Наций УЕФА подходит к завершению. В четверг, 6 июня, во втором полуфинальном поединке сойдутся сборные Голландии и Англии. Матч начнется в 21:45 и будет показан в прямом эфире на украинском ТВ.

Онлайн матча Голландия - Англия в Лиге наций

Путь в финальный турнир. Обе на групповом этапе пересекались с финалистами ЧМ-2018 и сумели обойти их.

Сборная Голландии заняла первое место в группе, опередив действующих чемпионов мира французов, а также команду Германии. Результаты матчей: Голландия – Франция (2:0, 1:2), Голландия – Германия (3:0, 2:2).

Сборная Англии оказалась выше вице-чемпионов мира хорватов. Результаты матчей: Англия – Хорватия (2:1, 0:0), Англия – Испания (1:2, 3:2).

История противостояний. Команды провели между собой 21 матч: у каждой по 6 побед, еще 9 матчей завершилось вничью. Интересно, что это будет их первый поединок на выбывание.

Букмекеры о матче. В конторах фаворит полуфинала британцы. Коэффициент на победу Англии в основное время – 2.40, на ничью – 3.25, на победу Голландии – 2.90. Котировки на выход в финал: Англия – 1,65, Голландия – 2.10.

Смотреть матч Голландия – Англия:

Футбол-1, live

Футбол-2, пятница, 08:40 (повтор)

Футбол-1, пятница, 16:40 (повтор)

Напомним, что 5 июня пройдет первый полуфинал Лиги наций: онлайн трансляция матча Португалия – Швейцария.

Португалия является соперником сборной Украины по отборочному турниру на Евро-2020. В стартовом матче квалификации Украина в гостях сумела выстоять против чемпионов Европы:

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