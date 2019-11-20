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Голландия для Шевы: определился первый соперник сборной Украины на Евро-2020

20 ноября, 09:04

Украинскую национальную команду в финальной части турнира ждет встреча с лучшим игроком Старого Света

Ван Дейк вышел на Украину

Ван Дейк вышел на Украину / Фото: Getty Images

Определился первый соперник сборной Украины по финальной части Евро-2020. Команда Андрея Шевченко встретится со сборной Голландии. Это произошло после того как Германия, победившая Северную Ирландию в отборочной группе C (4:1), при жеребьевке группового этапа оказалась вместе с украинской сборной в первой корзине. Тогда как голландцы, несмотря на разгром Эстонии (5:0), стали вторыми в квалификационной группе и попали во вторую корзину – аккурат в железобетонные оппоненты команде Андрея Шевченко.

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Смотрите обзор матча Голландия – Эстония (5:0)

В связи с тем, что 12 хозяйкам Евро-2012 изначально были определены места в группах, Украина не сможет попасть в квартеты к Италии, Англии, Германии и Испании (ведь они тоже будут в первой корзине), а с Россией украинцев разведут по политическим причинам. Поэтому группа с Голландией осталась единственной, в которую может попасть Украина.

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Матч Украины с Голландией состоится в Амстердаме. Отметим, что цвета голландцев защищает центрбек "Ливерпуля" и победитель Лиги чемпионов Вирджил ван Дейк, опередивший Месси и Роналду в борьбе за звание лучшего игрока Европы-2019 по версии УЕФА.

Так забивает Вирджил ван Дейк

Официально жеребьевка Евро-2020 пройдет 30 ноября 2019 года в Бухаресте. Там Украина узнает еще двух соперников по группе в финальной части чемпионата Европы.

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Добавим, что национальная команда Украины дважды встречалась с Голландией – в 2008 году проиграла в Роттердаме 0:3, а в 2010-м – в Донецке команды расписали ничью (1:1). Обе встречи были товарищескими.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Голландии Евро-2020

Источник: ua.tribuna.com

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