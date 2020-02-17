Голова на вес золота: экс-защитник сборной Украины забил первый гол на Кипре и помог своим оторваться

Евгений Селин (слева) в игре за "Анортосис"/Фото anorthosisfc.com.cy

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Селин записал на свой счет дебютный гол за кипрский "Анортосис". Наш Футболист открыл счет в матче против "Неа Саламина", своевременно замкнув головой передачу со штрафного. А завершили команды с итоговым результатом 3:2 в пользу "Анортосиса".

После этой победы "Анортосис" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Кипра. Главный конкурент команды Селина, "Омония" из Никосии, в отчетном туре потеряла очки в матче с АЕЛом, и теперь отрыв "Анортосиса" составляет уже четыре очка. Отметим, что главным тренером коллектива украинца является известный грузинский футболист Темури Кецбая.

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Евгений Селин решил продолжить карьеру в чемпионате Кипра летом 2019 года. Соглашение защитника с "Анортосисом" рассчитано на два года. Предыдущий сезон 31-летний Евгений провел в венгерском МТК, за который провел 28 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Украинец покинул клуб на правах свободного агента после того, как команда вылетела из элитного венгерского дивизиона.

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