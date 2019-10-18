Головой со своей половины поля: невероятный гол из Англии

Невероятный удар удался игроку из седьмого по силе дивизиона

Фото: ФК "Басфорд Юнайтед"

В матче седьмого по силе дивизиона Англии забили курьезный гол. Случилось это в поединке между "Басфорд Юнайтед" – "Юнайтед оф Манчестер". Во втором тайме футболист "Юнайтед оф Манчестер" вынес мяч от штрафной площади, однако на летящий мяч выдвинулся защитник "Басфорда" Стефан Галински.

Галински ударил головой со своей половины поля, после чего мяч перелетел через вратаря и залетел в ворота. Отметим, что гол Галински оказался победным. Матч завершился со счетом 3:1.

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Кстати, "Юнайтед оф Манчестер" – это клуб, созданный болельщиками "Манчестер Юнайтед" в знак протеста политики владельца клуба Малькольма Глейзера. Клуб существует за счет траста болельщиков, а вся прибыль идет на развитие команды.

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Напомним, ранее был назван лучший гол мирового футбола-2019. Его автором признан 18-летний вернерский форвард румынского происхождения Даниэль Жори, который ударом через себя поразил ворота "Ференцвароша", возглавляемого экс-тренером "Динамо" Сергеем Ребровым.

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