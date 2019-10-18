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Головой со своей половины поля: невероятный гол из Англии

18 октября, 10:29

Невероятный удар удался игроку из седьмого по силе дивизиона

Фото: ФК "Басфорд Юнайтед"

Фото: ФК "Басфорд Юнайтед"

В матче седьмого по силе дивизиона Англии забили курьезный гол. Случилось это в поединке между "Басфорд Юнайтед" – "Юнайтед оф Манчестер". Во втором тайме футболист "Юнайтед оф Манчестер" вынес мяч от штрафной площади, однако на летящий мяч выдвинулся защитник "Басфорда" Стефан Галински.

Галински ударил головой со своей половины поля, после чего мяч перелетел через вратаря и залетел в ворота. Отметим, что гол Галински оказался победным. Матч завершился со счетом 3:1.

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Кстати, "Юнайтед оф Манчестер" – это клуб, созданный болельщиками "Манчестер Юнайтед" в знак протеста политики владельца клуба Малькольма Глейзера. Клуб существует за счет траста болельщиков, а вся прибыль идет на развитие команды.

Ранее мы писали, что в Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевра. По мячу одновременно замахнулись два футболиста команды "Нахон Ратчасима" – получился удивительный гол.

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Источники: Сегодня|Спорт , soccernews.ru

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