"Головой в подкаты ради Папы": анонс полуфинала Кубка Украины "Ингулец" – "Заря"

В пользу клуба Первой лиги в бою против фаворита – "уколы" мотивации и личностный фактор

"Ингулец" - спец по сенсациям. Фото: Facebook

В среду, 17 апреля, определятся финалисты Кубка Украины-2018/19. "Ингулец" в 16:00 примет "Зарю" и "Днепр 1" в 18:30 сыграет с "Шахтером". Фавориты в этих парах очевидны. Тем не менее у представителей первой лиги тоже есть определенные шансы, чтобы зацепиться за успех.



Выход в полуфинал Кубка стал для "Ингульца" – клуба из маленького кировоградского райцентра Петрово – историческим достижением. "Но мы постараемся не останавливаться на достигнутом", — обещает хавбек "Ингульца" Артем Щедрый, автор гола в ворота "Карпат" в четвертьфинале. С мотивацией у петровцев и вправду полный порядок. Босс клуба Александр Поворознюк умеет делать уколы адреналина своей команде. За проход "Карпат" его игроки получили премиальные в размере 10-месячной зарплаты. Наверняка и для полуфинала "Папа", как его называют в клубе, уже разработал не менее чудодейственную инъекцию. Как сказал Поворознюк "Сегодня", в матче с "Зарей" его футболисты "будут идти головой в подкаты".

Может сыграть сегодня в пользу "младших" и личностный фактор, куда ж без него. Лучший форвард "Ингульца" Александр Акименко, наколотивший уже 100 голов в первой лиге, — уроженец Луганской области. В свое время он окончил луганский спортинтернат, но "Заре" не подошел, отправился в алчевскую "Сталь", а далее — по городам и весям. Чем не повод, чтобы спустя много лет напомнить землякам о себе?

Интересно, что в последний раз "Заря" вылетала в Кубке от соперника ниже классом в розыгрыше­-2013/14, проиграв в 1/16 финала краматорскому "Авангарду" в серии пенальти. Сейчас тогдашний и нынешний соперники луганчан в таблице Первой лиги идут рядышком (6 и 7 места), словно намекая, что ситуация вполне может повториться.

Тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в сезоне-2016/17 провел 4 матча в УПЛ во главе "Зирки", после чего был уволен. За это время его команда набрала лишь одно очко, не проиграв... "Заре" (1:1).

Как сообщалось ранее, ФФУ разрешила проводить полуфинальный матч Кубка Украины "Ингулец" – "Заря" в поселке Петрово. Клуб Первой лиги примет луганчан на родном стадионе. Напомним, четвертьфинальный поединок, против "Карпат", "Ингулец" проводил на КСК "Ника" в Александрии.

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.