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"Голубые" или "Красные": прогноз на дерби Манчестера

7 декабря, 18:37

Команда Хосепа Гвардиолы - большой фаворит матча, в котором ждут обилие голов

Дерби Манчестера 7 декабря

Дерби Манчестера 7 декабря / Фото: Reuters

Сегодня в Манчестере на стадионе "Этихад" состоится грандиозный матч – местное дерби между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Субботник поединок чемпионата Англии стартует в 19:30 по киевскому времени. Смотреть онлайн "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с яркими фото со стадиона.

Аналитики букмекерских контор считают хозяев поля большими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Манчестер Сити" равен всего 1.32, тогда как ставку на победу "Манчестер Юнайтед" можно сделать с котировкой 9.20, а на ничью – 5.80. Также аналитики прогнозируют большое количество забитых мячей – три или более, коэффициент на это – 1.85. Если конвертировать котировки букмекеров в вероятность исхода, то получим такие цифры: победа "МанСити" 73 процента, ничья 17 процентов, победа "МЮ" – всего десять процентов.

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Вероятные авторы голов в составе "МанСити":

  • Габриэл Жезус – 2.00 (коэффициент на "забьет гол")
  • Рахим Стерлинг – 2.15
  • Бернарду Силва – 3.15
  • Кевин де Брейне – 3.75
  • Давид Сильва – 4.25

Вероятные авторы голов в составе "МЮ":

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  • Джесси Лингард – 8.00
  • Фред – 11.00

В последнем матче в Лиге Европы, который для "красных" уже ничего не значил, второй состав "Манчестер Юнайтед" проиграл на выезде "Астане":

"Манчестер Сити" в 5-м туре Лиги чемпионов первым забил гол в матче с "Шахтером", но не смог удержать победный счет:

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Источник: Сегодня|Спорт

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