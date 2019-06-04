Голую героиню финала Лиги чемпионов вернули в Instagram. И тут же заблокировали

Со страницей скандальной американки Кинси Волански в социальной сети происходит нечто невообразимое

Администрация социальной сети Instagram вернула доступ к аккаунту американской модели и актрисе Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпулем" (0:2). Ранее доступ был заблокирован, после чего девушка сообщила, что ee Instagram взломали. После того как имя Волански стало известно, число подписчиков на нее резко начало расти. Менее чем за сутки на модель подписалось более 2 млн человек.





Кинси Волански. Фото AFP и Instagram

В этой истории оказался замешан также российский блогер из Соединенных Штатов Америки Виталий Здоровецкий, являющийся парнем Кинси Волански, который выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года. За день до финала ЛЧ он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.

Впрочем, радоваться новости о разблокировании страницы в Instagram Кинси Волански пришлось недолго. Уже вскоре она снова оказалась недоступной.

Как сообщалось ранее, жена Юргена Клоппа оказалась на мусорнике во время празднования мужем выигрыша ЛЧ. Чтобы помахать рукой своему мужу, который во время чемпионского парада по городу находился вместе со своей командой в автобусе с открытым верхом, Улла Клопп на каблуках взобралась на мусорный бак, до отказа забитый пластиковыми стаканчиками. Правда, при этом ее на всякий пожарный случай, чтобы не упала, придерживали за ноги двое мужчин.

Также сообщалось, что названа символическая сборная Лиги чемпионов. УЕФА подвел итоги турнира, собрав 20 футболистов в команде года. Линию нападения в ней представляют Давид Нерес, Душан Тадич (оба – "Аякс"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лукас Моура ("Тоттенхэм").

Напомним, в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" всухую обыграл "Тоттенхэм":

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