Голы, бренди и липовые травмы: все о сопернике сборной Украины – склочной Сербии

7 июня во Львове украинцы попытаются сделать с сербами то, что не удалось Германии и Криштиану Роналду

На старте отбора сербы не дали обыграть себя Роналду. Фото: Getty Images

В эту пятницу, 7 июня, во Львове сборная Украины сыграет свой третий отборочный матч Евро-2020. Соперниками подопечных Андрея Шевченко, которые после двух туров лидируют в своей группе с четырьмя набранными очками, будет команда Сербии. Состав у нее нынче по именам громкий. Ну и вообще, омут там не тихий. "Сегодня" – о главных фишках балканской сборной.

ИСТОРИЯ. Став самостоятельной страной в 2006-м после разъединения с Черногорией, Сербия дважды делегировала свою сборную на чемпионаты мира (2010 и 2018). На прошлогоднем мундиале их команда не смогла выйти из группы, пропустив в плей-офф Швейцарию и Бразилию, но опередив Коста-Рику. Однако до сих пор сербы ни разу не пробивались на чемпионат Европы. Последнее появление на Евро еще Сербии и Черногории было в 2000 году и завершилось в четвертьфинале.

УКРАИНА VS СЕРБИЯ. СРАВНЕНИЕ СБОРНЫХ

ЛИГА НАЦИЙ. Этот турнир "орлы" начали в далекой от элиты Лиге С. Групповой этап с румынами, черногорцами и литовцами прошли без поражений (4 победы, 2 ничьи), став самой результативной командой на своем уровне (11 голов), и повысились в классе до Лиги В. Как наша сборная и Португалия, они также претендуют на путевку на Евро и через плей-офф Лиги наций. Их форвард Александар Митрович с шестью голами – лучший бомбардир всего турнира.

Как забивает форвард сербов Митрович – Пятову на заметку

ТРЕНЕР. Младен Крстаич-футболист трижды становился чемпионом Югославии в составе "Партизана", затем добывал "серебряную салатницу" Бундеслиги с "Вердером", а в футболке "Шальке" противостоял "Шахтеру" в Кубке УЕФА-2005. Завершал карьеру защитника в том же "Партизане", с котором еще дважды стал чемпионом, но уже Сербии. Бутсы сменил на деловой костюм спортивного директора этого клуба. Но позволил себе публично критиковать президента, и быстро покинул занимаемую должность. Вскоре Крстаич и сам почувствовал себя в шкуре президента клуба, заняв высший пост в боснийском "Раднике". При нем команда из Биелины впервые выиграла Кубок страны и попробовала свои силы в Лиге Европы (вылетела в первом же раунде). Младен до сих пор совмещает должность президента с тренерской работой в сборной Сербии. На нее пришел, в какой-то мере, по стечению обстоятельств. В 2016-2017 годах он был ассистентом Славолюба Муслина, экс-тренера донецкого "Металлурга", но несмотря на то что "орлы" получили прямую путевку на ЧМ-2018, опытный наставник решил уйти. Крстаич стал исполняющим обязанности, а после мундиаля навязчивую приставку "и. о." убрали. Однако в Сербии поговаривают, что он не обладает необходимым авторитетом, и его команда попросту неуправляема... Ну, если что, у Младена есть еще один род деятельности – заводик по производству бренди.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Проиграв бразильцам на ЧМ (1:2), почти год сербы провели без поражений. После шести матчей Лиги наций в марте они расписали ничьи в товарняке с Германией (1:1) и в квалификации на Евро с Португалией (1:1) с Криштиану РОналду в составе. Важно отметить, что этого результата с грандами европейского футбола они добились без 10 важных игроков. На матчи с нами и литовцами кадровых потерь у Крстаича поубавилось, но вне заявки остались опытные Бранислав Иванович ("Зенит") и Неманья Матич ("МЮ"), а также 23-летний хавбек "Герты" Марко Груйич.

Обзор матча Португалия – Сербия (1:1)

А вот Иван Обрадович ("Андерлехт"), Матия Настасич ("Шальке") и Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас") приостановили выступление в сборной до тех пор, пока ее возглавляет Крстаич. Первые двое обиделись на тренера за то, что не включил их в заявку на ЧМ-2018, а последний затаил обиду на его уже бывшего помощника Милана Обрадовича (экс-защитника "Металлиста"), который обвинил Миливоевича в мятеже во время мундиаля – якобы тот пытался переманить партнеров по команде из одной агентской компании в другую. В ответ Лука обвиняет тренеров во лжи, критикует их в соцсетях, а эти посты лайкают другие футболисты сборной. Интересно, что перед матчем против португальцев Душан Тадич публично поддержал его в конфликте с тренером. Ходят слухи, что некоторые футболисты даже "придумывают" травмы, чтобы не ехать в расположение национальной команды.

КАДРЫ. У "орлов" сейчас отличный выбор игроков, и они в форме. Душан Тадич провел феноменальный сезон, вероятно, лучший в карьере, стал чемпионом Голландии и дошел с прекрасным "Аяксом" до полуфинала ЛЧ. У него сумасшедшая индивидуальная статистика: 38 гола + 24 ассиста в 56 матчах всех турниров. Филип Костич, Мият Гачинович и Лука Йович из "Айнтрахта" показали свою силу "Шахтеру" и всей Европе, добравшись до полуфинала ЛЕ. 21-летний Йович

- один из самых желанных форвардов на трансферном рынке, который уже летом окажется в каком-то из топ-клубов, а цена его составит 50-60 млн евро. В завершившемся сезоне он забил 27 голов и сделал 7 ассистов в 48 матчах.

Как забивает и неудачно празднует свой гол форвард сербов Лука Йович

Александар Митрович, представляющий вылетевший из АПЛ "Фулхэм", очень неуступчив на острие атаки и весьма результативен (11 голов в Премьер-лиге за сезон и 23 за карьеру в сборной, что делает его самым забивным нападающим из вызванных футболистов-"орлов"). Никола Максимович был важной фигурой "Хетафе", который едва не пробился в Лигу чемпионов. Но нельзя только о хорошем: есть и несколько ложек дегтя.

Не лучший сезон провели Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Никола Миленкович ("Фиорентина") и Андрия Живкович ("Бенфика") – футболисты молодые, очень способные, за которыми также наблюдают топ-клубы. Но они скорее

разочаровали, нежели впечатлили.

Обзор матча Германия – Сербия (1:1)

ИГРА. Наименее стабильная и качественная как по персоналиям, так и по уровню линия сербов - оборона. На флангах действуют опытнейшие ветераны: 33-летний Коларов слева и 35-летний Рукавина справа. Как вы понимаете, их скоростные возможности обратно пропорциональны возрасту. В центре – проваливший сезон с "Фиорентиной" Миленкович и Спаич из "Краснодара". В 17 матчах под руководством Крстаича "орлы" пропустили 15 голов, сыграв сухо шесть раз. Ставку сборная Сербии в основном делает на контратаки. Потому их игра выглядит достаточно осторожной (но не безукоризненной) и прагматичной. За этот период "орлы" забили 26 голов, и с крупным счетом обыгрывали только Боливию (5:1) и Литву (4:1).

ПРОТИВ НАС. Сборная Украины трижды встречалась с сербами, но только в товарищеских матчах. Статистика абсолютно положительная для нас – 3 победы из трех и 0 пропущенных голов. Последняя встреча в 2016-м завершилась победой украинцев 2:0 благодаря голам Шахова и Ярмоленко (с пенальти). Из тех, кто тогда противостоял нам, сейчас вызваны шестеро: Райкович, два Митровича, Младенович, Катай и Максимович.

СЛОВА. "Матчи с Украиной и Литвой очень важны, но не являются решающими. Я оптимист. Впереди у нас еще немало матчей. Нам нужно добиться позитивного результата, чтобы было проще сохранять спокойствие в будущем. На нас ожидаемо оказывается сильное давление, но мы обязаны справиться. Пора прервать неудачную серию игр с Украиной", – сказал Младен Крстаич.

Как мы сообщали ранее, в сборной Украины назвали две главные угрозы в составе Сербии. "Тадич и Милинкович-Савич могут решить исход матча, нужно плотно с ними играть", – заявил полузащитник "сине-желтых" Руслан Малиновский.

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