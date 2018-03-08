Голы и моменты драматичного матча "Тоттенхэм" – "Ювентус"

Сегодня, 00:26

Видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне

&quot;Тоттенхэм&quot; - &quot;Ювентус&quot; - 1:2. Фото AFP
"Тоттенхэм" - "Ювентус" - 1:2. Фото AFP

В среду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречались английский "Тоттенхэм" и итальянский "Ювентус". Поединок обещал быть интересным, учитывая, что первая встреча команд в Турине три недели назад завершилась результативной ничьей 2:2.

В первом тайме "Тоттенхэм" выглядел намного лучше и создал ряд моментов, один из который реализовал Сон Хынмин на 39-й минуте, воспользовавшись отскоком. На повторе видно, что удар у южнокорейского футболиста не получился, но все равно мяч залетел в сетку.

Во втором тайме "Ювентус" смог не только сравнять счет, но и выйти вперед. Отличились Гонсало Игуаин (64) и Пауло Дибала (67). В оставшееся до финального свистка время англичане пытались перевести игру в дополнительное время, но сделать этого не смогли. В концовке игры мяч после удара Гарри Кейна угодил в штангу и, казалось, пересек линию ворот. Но на повторе видно, что Кейн был в офсайде, а мяч линию не пересек.

Итог – победа "Ювентуса" со счетом 2:1, итальянцы выходят в четвертьфинал ЛЧ.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Ньоне в пятницу, 16 марта.
видео, Лига чемпионов, видео голов, Тоттенхэм, Ювентус Турин

Вы сейчас просматриваете новость "Голы и моменты драматичного матча "Тоттенхэм" – "Ювентус"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Александр Зинченко отыграл весь матч. Фото AFP

"Манчестер Сити" дома проиграл "Базелю", но вышел в четвертьфинал ЛЧ

Вчера, 23:59

Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч в Лиге чемпионов

Футбол

Футболисты "Ювентуса" празднуют победу со своими фанатами. Фото AFP

"Ювентус" одержал волевую победу в Лондоне и прошел "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов

Вчера, 23:51

Победу итальянцам принесли голы Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы во втором тайме
Загрузка...
Загрузка...