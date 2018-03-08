Голы и моменты драматичного матча "Тоттенхэм" – "Ювентус"

В среду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречались английский "Тоттенхэм" и итальянский "Ювентус". Поединок обещал быть интересным, учитывая, что первая встреча команд в Турине три недели назад завершилась результативной ничьей 2:2.

В первом тайме "Тоттенхэм" выглядел намного лучше и создал ряд моментов, один из который реализовал Сон Хынмин на 39-й минуте, воспользовавшись отскоком. На повторе видно, что удар у южнокорейского футболиста не получился, но все равно мяч залетел в сетку.

Во втором тайме "Ювентус" смог не только сравнять счет, но и выйти вперед. Отличились Гонсало Игуаин (64) и Пауло Дибала (67). В оставшееся до финального свистка время англичане пытались перевести игру в дополнительное время, но сделать этого не смогли. В концовке игры мяч после удара Гарри Кейна угодил в штангу и, казалось, пересек линию ворот. Но на повторе видно, что Кейн был в офсайде, а мяч линию не пересек.

Итог – победа "Ювентуса" со счетом 2:1, итальянцы выходят в четвертьфинал ЛЧ.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Ньоне в пятницу, 16 марта.