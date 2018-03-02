Голы и моменты суперматча "Арсенал" – "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" одержал крупную победу над лондонским "Арсеналом" в матче английской Премьер-лиги. Яркие фото матча "Арсенал" – "Манчестер Сити".

Встреча 28-го тура, состоявшаяся в Лондоне в четверг, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Бернарду Силва (15-я минута), Давид Сильва (28) и Лерой Сане (33). Нападающий "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти на 53-й минуте.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел на замену на 72-й минуте и отыграл на позиции левого защитника. Результативными действиями Александр не отметился.

"Горожане" лидируют в чемпионате с 75 очками, опережая на 16 очков идущий вторым "Манчестер Юнайтед", На данный момент "Арсенал" (45 очков) занимает шестое место – последнее, дающее право стартовать в Лиге Европы. Эксперты с новой силой заговорили о возможной отставке многолетнего тренера лондонского клуба Арсена Венгера, который возглавил "канониров" в далеком 1996 году.

Интересно, что несколько дней назад команды встречались в Кубке и победу с таким же счетом 3:0 праздновали футболисты "Манчестер Сити".