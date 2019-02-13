Голы и штанги в матче "Рома" – "Порту": обзор поединка ЛЧ
Два гола Николы Дзаньоло помогли римлянам одержать домашнюю победу
Итальянская "Рома" стала чуть ближе к четвертьфиналу Лиге чемпионов после домашнего матча с португальским "Порту". Мы вели онлайн трансляцию матча "Рома" – "Порту".
Две штанги Джеко, две результативные передачи Джеко и два гола Дзаньоло – это все "Рома". Парочка сейвов Касильяса, один лицом с нокдауном, гол Лопеса – это "Порту".
Римляне выиграли – 2:1 благодаря 19-летнему форварду. Но выездной гол оставляет шансы и португальцам. Ответный поединок состоится 6 марта в Порту.
"Рома" – "Порту" – 2:1
Голы: Дзаньоло (70), Дзаньоло (76) – Лопес (79)
"Рома": Миранте, Фасио, Манолас, Коларов, де Росси, Флоренци, Пеллегрини (Н'Зонзи, 83), Кристанте, Дзаньоло (Сантон, 87), Эль-Шаарави (Клюйверт, 90), Джеко.
"Порту": Касильяс, Аугусто, Милитао, Пепе, Теллес, Браими (Лопес, 68), Отавио (Эрнани, 84), Перейра, Эррера, Фернандо (Перейра, 76), Соарес.
Предупреждения: Эль-Шаарави (88) – Эррера (74).
Видеообзор первого тайма матча "Рома" – "Порту":
Видеообзор второго тайма матча "Рома" – "Порту":
Напомним, что в другом матче дня "Пари Сен-Жермен" в гостях обыграл "Манчестер Юнайтед".
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