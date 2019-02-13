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Голы и штанги в матче "Рома" – "Порту": обзор поединка ЛЧ

Сегодня, 09:22

Два гола Николы Дзаньоло помогли римлянам одержать домашнюю победу

Дзаньоло забил дважды
Дзаньоло забил дважды. Фото: AFP
Голы и штанги в матче "Рома" – "Порту": обзор поединка ЛЧ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/34d/66d/5c634d66daba4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/34d/66d/5c634d66daba4.jpg Футбол Два гола Николы Дзаньоло помогли римлянам одержать домашнюю победу

Итальянская "Рома" стала чуть ближе к четвертьфиналу Лиге чемпионов после домашнего матча с португальским "Порту". Мы вели онлайн трансляцию матча "Рома" – "Порту".

Две штанги Джеко, две результативные передачи Джеко и два гола Дзаньоло – это все "Рома". Парочка сейвов Касильяса, один лицом с нокдауном, гол Лопеса – это "Порту".

Римляне выиграли – 2:1 благодаря 19-летнему форварду. Но выездной гол оставляет шансы и португальцам. Ответный поединок состоится 6 марта в Порту.

"Рома" – "Порту" – 2:1

Голы: Дзаньоло (70), Дзаньоло (76) – Лопес (79)

"Рома": Миранте, Фасио, Манолас, Коларов, де Росси, Флоренци, Пеллегрини (Н'Зонзи, 83), Кристанте, Дзаньоло (Сантон, 87), Эль-Шаарави (Клюйверт, 90), Джеко.

"Порту": Касильяс, Аугусто, Милитао, Пепе, Теллес, Браими (Лопес, 68), Отавио (Эрнани, 84), Перейра, Эррера, Фернандо (Перейра, 76), Соарес.

Предупреждения: Эль-Шаарави (88) – Эррера (74).

Видеообзор первого тайма матча "Рома" – "Порту":

Видеообзор второго тайма матча "Рома" – "Порту":

Напомним, что в другом матче дня "Пари Сен-Жермен" в гостях обыграл "Манчестер Юнайтед".

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Тег футбол, Лига чемпионов, видео голов, Порту , Рома Италия

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