Голы на любой вкус: ФИФА назвала претендентов на лучший гол года

В число претендентов вошли семь футболистов и три представительницы женского футбола

/ Фото: FIFA.com

ФИФА опубликовала список номинантов на премию Пушкаша – награду, которую вручают автору лучшего гола года. В список претендентов на приз вошли следующие футболисты: Даниэль Жори ("Дебрецен"), Лионель Месси ("Барселона"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Эндрос Таунсенд ("Кристал Пэлас"), Фабио Квальярелла ("Сампдория"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Матеус Кунья ("РБ Лейпциг").

Также в число номинантов попали три представительницы женского футбола: Аджара Нчут (сборная Камеруна), Эми Родригес ("Юта Роялс"), Билли Симпсон.

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При составлении списка учитывались голы, забитые в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года. Действующим обладателем премии является вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах.

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Напомним, что недавно игрок "Челси" забил невероятный гол "ударом скорпиона". Невероятный удар удался Педро в контрольном поединке с "Зальцбургом", но он не может претендовать на награду в этом году.

Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Добавим, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1500 долларов за свои проступки на Кубке Америки-2019.

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