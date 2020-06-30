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Гонка за "Реалом" продолжается: прогноз, расписание и результаты 33-го тура чемпионата Испании

30 июня, 11:43

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 33-го тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Со вторника по четверг в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 33-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Возможно, уже после этого тура "Барселона" уволит своего главного тренера.

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Вторник, 30 июня

20:30 "Мальорка" – "Сельта" – "Футбол 2"
Букмекеры: 3.40 – 3.10 – 2.30

22:00 "Леганес" – "Севилья" – "Футбол 3"
Букмекеры: 4.60 – 3.20 – 1.91

23:00 "Барселона" – "Атлетико" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.80 – 3.60 – 4.60

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Среда, 1 июля

20:30 "Валенсия" – "Атлетик" – "Футбол 3"
Букмекеры: 2.45 – 3.10 – 3.10

20:30 "Алавес" – "Гранада"
Букмекеры: 2.30 – 3.00 – 3.50

23:00 "Бетис" – "Вильярреал" – "Футбол 1"
2.80 – 3.50 – 2.45

23:00 "Вальядолид" – "Леванте"
2.40 – 3.20 – 3.10

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Четверг, 2 июля

20:30 "Сосьедад" – "Эспаньол" – "Футбол 1"
1.88 – 3.40 – 4.40

20:30 "Эйбар" – "Осасуна"
2.37 – 3.20 – 3.20

23:00 "Реал" – "Хетафе" – "Футбол 1"
1.35 – 4.80 – 9.50

Матчи чемпионата Испании в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)

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Турнирная таблица чемпионата Испании

Смотрите, как лидер чемпионата Испании играл в Лиге чемпионов

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