Гонка за "Реалом" продолжается: прогноз, расписание и результаты 33-го тура чемпионата Испании

Со вторника по четверг в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 33-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Возможно, уже после этого тура "Барселона" уволит своего главного тренера.
Вторник, 30 июня
20:30 "Мальорка" – "Сельта" – "Футбол 2"
Букмекеры: 3.40 – 3.10 – 2.30
22:00 "Леганес" – "Севилья" – "Футбол 3"
Букмекеры: 4.60 – 3.20 – 1.91
23:00 "Барселона" – "Атлетико" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.80 – 3.60 – 4.60
Среда, 1 июля
20:30 "Валенсия" – "Атлетик" – "Футбол 3"
Букмекеры: 2.45 – 3.10 – 3.10
20:30 "Алавес" – "Гранада"
Букмекеры: 2.30 – 3.00 – 3.50
23:00 "Бетис" – "Вильярреал" – "Футбол 1"
2.80 – 3.50 – 2.45
23:00 "Вальядолид" – "Леванте"
2.40 – 3.20 – 3.10
Четверг, 2 июля
20:30 "Сосьедад" – "Эспаньол" – "Футбол 1"
1.88 – 3.40 – 4.40
20:30 "Эйбар" – "Осасуна"
2.37 – 3.20 – 3.20
23:00 "Реал" – "Хетафе" – "Футбол 1"
1.35 – 4.80 – 9.50
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Турнирная таблица чемпионата Испании
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