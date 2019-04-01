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Гонсалес за шесть месяцев в "Сантосе" забил столько же мячей, сколько в "Динамо" за три года

Сегодня, 17:26

Футболист, принадлежащий киевскому клубу, штампует голы в бывшей команде Пеле

Дерлис Гонсалес раззабивался
Дерлис Гонсалес раззабивался. Фото: Getty Images
Гонсалес за шесть месяцев в "Сантосе" забил столько же мячей, сколько в "Динамо" за три года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/21e/b7c/5ca21eb7c6131.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/21e/b7c/5ca21eb7c6131.png Футбол Футболист, принадлежащий киевскому клубу, штампует голы в бывшей команде Пеле

Дерлис Гонсалес забил седьмой гол в сезоне за "Сантос". Своим голевым чутьем полузащитник киевского "Динамо", выступающий на правах аренды за бывший клуб Пеле, блеснул в полуфинальном матче плей-офф чемпионата Паулиста против "Коринтианс" (1:2). Примечательно, что невысокий Дерлис забил головой!

25-летний парагваец вышел в стартовом составе, а на восьмой минуте сделал счет – 1:1. Правда, в итоге его бразильская команда все-таки вынуждена была признать свою капитуляцию в этом матче – 1:2.

Интересно другое – в нынешнем сезоне, играя полгода за "Сантос", Дерлис Гонсалес забил уже 7 голов в 14 матчах. Дабы забить такое же количество мячей в матчах чемпионата Украины, парагвайцу понадобилось в "Динамо" три года!

Как сообщалось ранее, Дерлис Гонсалес не хочет возвращаться в Украину.

"Конечно, я был недоволен, потому что не всегда играл. Признаюсь, у меня были проблемы с тренером "Динамо". Не хочу много говорить об этом. Хорошо, что в "Динамо" учли мои пожелания и отпустили в "Сантос", где я очень счастлив. Я не хочу возвращаться в Украину. Я еще молодой и могу раскрыть свой потенциал", – говорил Дерлис.

Также сообщалось, что "Динамо" покидает еще один южноамериканец: футболист уже отправился на родину.

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Тег Динамо Киев, Дерлис Гонсалес

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Сегодня|Спорт

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