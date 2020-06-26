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Горы мусора у "Энфилда" и 10 арестованных: как праздновали фанаты "Ливерпуля"

26 июня, 22:48

Елена Павлова Елена Павлова

Многие болельщики "красных" не сдерживали себя - нарушали общественный порядок на улицах города

Болельщики "Ливерпуля" бурно отпраздновали досрочную победу "красных" в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет, и многие фанаты не сдерживали себя – нарушали общественный порядок на улицах города и оставили после себя горы мусора возле домашней арены команды "Энфилд Роуд".

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Как сообщает Sky Sports, в ходе празднования на улицах Ливерпуля и в частности возле стадиона "Энфилд" было задержано 10 фанатов. Все они обвиняются в нарушении общественного порядка.

Напомним, что первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги мерсисайдцам гарантировал результат вчерашнего матча между "Челси" и "Манчестер Сити" – 2:1. После поражения от лондонцев "горожане" отстали от "красных" на 23 очка за семь туров до завершения чемпионата. Это сделало подопечных Юргена Клоппа недосягаемыми.

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В последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом в 1990 году, а всего на счету мерсисайдцев 19 побед в первенстве Англии. Ранее мы сообщали, что футболист "Ливерпуля" на пороге уникального достижения – может выиграть два чемпионских титула за трое суток.

Смотрите также, как "Ливерпуль" побеждал в Лиге чемпионов

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